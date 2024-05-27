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«У нас сегодня армия, которая умеет воевать». Гурулёв об успехах России на фронте

27 мая 2024 20:31
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим союз Беларуси и России, театр боевых действий и военно-политическую обстановку в мире. В гостях генерал, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Андрей Гурулев.

Григорий Азаренок, СТВ:
Как вы видите ситуацию? Что происходит в театре боевых действий?

«У нас сегодня армия, которая умеет воевать». Гурулёв об успехах России на фронте-1

Андрей Гурулев, генерал, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России»:
Я бы сейчас не делил на стратегические и тактические успехи. Самое главное, что успех в наличии. Он виден явно, и его реально можно пощупать. Это первое. Второе, надо прекрасно понимать, что на сегодня, отодвигая линию фронта от Белгорода, мы уменьшаем вероятность обстрелов по нашей территории. Третье, мы вынудили противника собрать все имеющиеся резервы, которые только есть, и двинуть на это направление, причем на неподготовленную им же оборону. И, соответственно, организовав довольно-таки неплохое, достойное огневое поражение, мы сегодня эти резервы потихонечку и уверенно уничтожаем. Поэтому я считаю, что все, в принципе, на сегодня складывается более чем благоприятно. Как будут события дальше развиваться, время покажет, потому что им пришлось снимать с других участков фронта свои подразделения, которые они держали для тех или иных задач, которые вновь имеются. Поэтому давайте посмотрим, как оно пойдет дальше.

Во всяком случае то, что я вижу на сегодня, я считаю это очень хорошим успехом. Он не только военный, он еще и политический. Он сильно политический по той простой причине, что Россия сегодня показывает, что она не просто окрепла, она спокойно стоит на обеих ногах. Она сегодня в состоянии производить все то, что необходимо фронту, то есть оборонно-промышленный комплекс работает на фронт и достойно его обеспечивает. У нас сегодня армия, которая умеет воевать, умеет побеждать. Это мы явно уже показываем. Поэтому эти моменты, они на сегодня, наверное, ключевые. Вот те выводы, которые есть.

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# Международная политика # Андрей Гурулёв # Григорий Азарёнок

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