Белорусские парламентарии направятся с визитом в Китай

Официальная парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики 27 мая направится с визитом в Китай. Это еще один шаг по укреплению всепогодного и стратегического сотрудничества, на которое нацелены Минск и Пекин в развитие договоренностей достигнутых на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активизация межпарламентского сотрудничества также должна послужить укреплению политического взаимодоверия. Эта работа имеет глубокие корни. В ее основе соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей КНР.

Что касается предстоящего визита, белорусская делегация проведет встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей, Всекитайской федерации женщин. Запланировано и посещение объектов социальной инфраструктуры. Ранее был создан комитет высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. В рамках визита состоится первое заседание данного комитета.

В Пекин наша делегация направилась по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэ Цзи.