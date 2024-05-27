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Белорусские парламентарии направятся с визитом в Китай

27 мая 2024 11:02
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Официальная парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики 27 мая направится с визитом в Китай. Это еще один шаг по укреплению всепогодного и стратегического сотрудничества, на которое нацелены Минск и Пекин в развитие договоренностей достигнутых на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии направятся с визитом в Китай-1

Активизация межпарламентского сотрудничества также должна послужить укреплению политического взаимодоверия. Эта работа имеет глубокие корни. В ее основе соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей КНР.

Белорусские парламентарии направятся с визитом в Китай-4

Что касается предстоящего визита, белорусская делегация проведет встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей, Всекитайской федерации женщин. Запланировано и посещение объектов социальной инфраструктуры. Ранее был создан комитет высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. В рамках визита состоится первое заседание данного комитета.

В Пекин наша делегация направилась по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэ Цзи.

# Беларусь-Китай

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