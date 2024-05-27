Франц Клинцевич: информацию о российских учениях ядерных сил используют для дискредитации страны

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса:

Сколько было шума после того, как было объявлено о том, что Россия проводит учения нестратегических ядерных сил? Послушайте, как выпускник академии Генерального штаба я хочу официально сказать, мы подобные учения, как стратегические, так и не стратегические, ежегодно по плану генерального штаба проводим. Просто никогда об этом не объявляли. Сегодня объявили. Мы готовим войска и понимаем, что без этого сохранить суверенитет невозможно. Но они же до конца не понимают, они используют эту информацию в дискредитации России. А самое главное, что на это не надо обращать внимание, как делает наш Президент. Он не обращает внимание после выборов, сделал ответный визит в Китай как это положено, и вторая сторона – это Беларусь, как наш стратегический партнер. И он сегодня обсуждает важнейшие задачи Союзного государства по обеспечению безопасности и экономической стабильности в нашем Союзном государстве.