Прямой эфир

Франц Клинцевич: информацию о российских учениях ядерных сил используют для дискредитации страны

27 мая 2024 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Франц Клинцевич: информацию о российских учениях ядерных сил используют для дискредитации страны-1

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса:
Сколько было шума после того, как было объявлено о том, что Россия проводит учения нестратегических ядерных сил? Послушайте, как выпускник академии Генерального штаба я хочу официально сказать, мы подобные учения, как стратегические, так и не стратегические, ежегодно по плану генерального штаба проводим. Просто никогда об этом не объявляли. Сегодня объявили. Мы готовим войска и понимаем, что без этого сохранить суверенитет невозможно. Но они же до конца не понимают, они используют эту информацию в дискредитации России. А самое главное, что на это не надо обращать внимание, как делает наш Президент. Он не обращает внимание после выборов, сделал ответный визит в Китай как это положено, и вторая сторона – это Беларусь, как наш стратегический партнер. И он сегодня обсуждает важнейшие задачи Союзного государства по обеспечению безопасности и экономической стабильности в нашем Союзном государстве.

# Международная политика # Франц Клинцевич

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские парламентарии направятся с визитом в Китай
27 мая 2024 11:02

Белорусские парламентарии направятся с визитом в Китай

Елфимов: интернет может «похитить» ребёнка, физически он будет рядом, а мыслями – за океаном
27 мая 2024 08:55

Елфимов: интернет может «похитить» ребёнка, физически он будет рядом, а мыслями – за океаном

Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»
26 мая 2024 19:09

Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»

Зеленский стал диктатором! Как нелегитимность украинского лидера повлияет на конфликт?
26 мая 2024 17:01

Зеленский стал диктатором! Как нелегитимность украинского лидера повлияет на конфликт?

Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!
25 мая 2024 16:34

Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»
25 мая 2024 14:17

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Лукашенко о визите Путина: «Нам война не нужна. Мы говорили только о мирных перспективах»
24 мая 2024 17:48

Лукашенко о визите Путина: «Нам война не нужна. Мы говорили только о мирных перспективах»

Лукашенко: что касается истечения полномочий Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может!
24 мая 2024 17:45

Лукашенко: что касается истечения полномочий Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может!

Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому
24 мая 2024 17:34

Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому

«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России
24 мая 2024 16:44

«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России

Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана
24 мая 2024 08:41

Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана

Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества
22 мая 2024 07:32

Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества