Косыгин: Украина – это форпост американцев по борьбе с Россией

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Государство Украина. Что это? К сожалению, на сегодняшний день это форпост американцев, великобританцев, коллективного Запада по борьбе с Российской Федерацией. Никаких других элементов, все что связанно с оценкой происходящих событий, просто на сегодняшний день нет. Это касается всех тех, кто понимает происходящие события. Сегодня Украина подконтрольная полностью, скажем так, «легла» под Соединенные Штаты Америки, под НАТО. И сегодня это лишь территория, на которой реализуется масштабнейший стратегический проект «Анти-Россия». И ничего другого в этом проекте нет, кроме как оказания давления на Российскую Федерацию, ее ослабление и, правильно вы заметили, и не раз уже подчеркивал, в том числе, глава государства, плевать американцам, сколько погибнет людей на территории Украины, как со стороны Российской Федерации, так со стороны и Украины. Этот посыл, «до конца», «до последнего украинца», к сожалению, имеет место быть. Поэтому говоря о государстве Украина сегодня, при нынешней политике, к сожалению, есть только одна глобальная проблема – страдает украинский народ.