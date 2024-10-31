Лукашенко: самоорганизация глобального большинства – это страшный сон западных неолибералов

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь разместилась на третьем месте среди стран СНГ, которые чаще всего подвергаются кибератакам. Их число в странах Содружества выросло почти в три раза по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Множество атак нацелены на государственные органы и государственные организации, сектор телекоммуникаций, сферы науки и образования.

Андрей Жаркевич, заместитель генерального директора Белтелеком: Создается белорусский антивирус, но мы фактически сейчас работаем с партнером Kaspersky и фактически его ПО. На уровне мировых у них даже есть угроза – с точки зрения, его штаб-квартиру, скажем так, из других недружелюбных стран попросили уехать. И сегодня, конечно, это очень серьезная альтернатива зарубежным антивирусам. Поэтому Kaspersky с нами в партнерстве, мы предоставляем вот эти условия.

Разговор начат. К диалогу приглашены все, кто за мир. На будущий год в том числе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самоорганизация глобального большинства – это сегодня страшный сон западных неолибералов и псевдодемократов. Более того, экономическое давление, политический шантаж привели к обратной реакции. Большинство осознало свое истинное положение, реальный вес и влияние на мировой арене. Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог. Шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения. Давайте думать, как в Беларуси часто говорят, не о себе. Давайте подумаем о наших детях, о наших внуках.

А между тем в немецком городе Росток открывается военно-морской штаб. Помимо Германии, в работе его участвуют еще 11 стран. Коллеги по коалиции НАТО. Что противоречит договоренностям, заключенным во время вывода советских войск из ГДР. В то время, когда коллективный Запад продолжает разрушать обозначенные ранее линии, на минских платформах зарождаются новые ростки с надеждой на мир.

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