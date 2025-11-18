Почему Польша открыла границу и как Лукашенко переиграл ЕС? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Что бы ни происходило в наших отношениях с соседями, главное, чтобы не выстраивалась единая связка Польша – Литва – Латвия. Там везде есть внешнее управление (совместно работают США и Брюссель), и надо использовать противоречия между «хозяевами», чтобы добиваться своих целей от «подчиненных».
Как это делать, чтобы границу снова не закрыли, расскажем в «Занимательной политологии».
Как только грузы в понедельник пошли через польские «Бобровники» и «Кузницу», тут же начались заявления от литовцев, что их граница тоже может быть открыта до конца недели.
До этого литовцы не называли ни сроков, ни требований, не было контактов по линии МИД, а тут мы получили переговоры о границе уже сегодня, во вторник.
Так сработал прагматизм. Потому что, если грузопоток закрывается не весь, а частично, на нем будут зарабатывать конкуренты – в данном случае Польша и Латвия, ведь европейским перевозчикам без разницы, через какое КПП ехать.
То есть кто закрывается, тот и проигрывает. И даже если границу откроют, литовский транспортный сектор гарантированно разорится, потому что сегодня им придется оплатить неустойку плюс охрану фур – 120 евро в день на стоянке. Три недели – минимум 5 тысяч с машины плюс эвакуация. Но это полбеды, ведь завтра рынок Азии вообще откажется от маршрутов через Литву – риски для грузов слишком велики.
Второй важный вопрос: почему переговоры с Литвой так осложнены в отличие от Польши и Латвии? Там тоже есть проблемы, но литовцы еще и специально понизили уровень контактов.
Три недели, пока была закрыта граница, литовская сторона заявляла, что их интересуют только вопросы контрабанды и им достаточно контактов по линии МВД. «Технических».
Слова «технические переговоры» означают, что они разговаривают, но не признают нашу власть законной. С нашим МИДом они запретили встречаться сами себе, потому что с 2020 года в Вильнюсе сидит центр, который называет себя белорусским правительством в изгнании. Литва их признала и даже позволила раздавать бумажки-паспорта.
А официальные контакты по линии МИД будут означать, что литовцы эту свою игрушку перестали признавать, поэтому они так избегали переговоров, а мы специально настаивали на встрече по линии МИДов.
Но другой вопрос – литовцы ли все это делают? Скорее, то, что мы видим, это откручивание ситуации американцами назад. Потому что в самом начале, когда литовцы закрывали границу, нам поступило письмо от США с требованием извиниться перед Литвой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, открою секрет, с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. И на следующий день, после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, письмо, что белорусы виноваты, что это случилось – и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично, за это. Ну, пошли нах. Подробности.
Почему был такой резкий ответ? Потому что в это же время в Литве находился спецпосланник Трампа Джон Коул, который до этого встречался с Лукашенко и предлагал большую сделку.
И все происходящее было воспринято нами как вероломство. Закрытие границы как минимум было согласовано с американцами, а как максимум – это полностью американская операция. «Разберитесь с Литвой или сделки не будет», – примерно такой ответ шел от Минска в Вашингтон.
Но надо ли обвинять в ситуации Трампа? Тут важно понимать, что в трамповской команде есть разные течения, и Коул связан с генералом Келлогом, который занимается вопросами Украины. И можно предположить, что не без украинских братьев происходила вся эта самодеятельность с границей. У украинцев своя задача – распилить деньги на ПВО – «стене дронов», чтобы Европа закупала беспилотники у Зеленского для охраны воздушного пространства.
Поэтому шары с сигаретами выгодны Украине и всем, кто хотел бы отмывать деньги на средствах ПВО. Тут важно использовать противоречия между Брюсселем и Вашингтоном, что и делает Минск.
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