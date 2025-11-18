Почему Польша открыла границу и как Лукашенко переиграл ЕС? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Что бы ни происходило в наших отношениях с соседями, главное, чтобы не выстраивалась единая связка Польша – Литва – Латвия. Там везде есть внешнее управление (совместно работают США и Брюссель), и надо использовать противоречия между «хозяевами», чтобы добиваться своих целей от «подчиненных».

Как это делать, чтобы границу снова не закрыли, расскажем в «Занимательной политологии».

Как только грузы в понедельник пошли через польские «Бобровники» и «Кузницу», тут же начались заявления от литовцев, что их граница тоже может быть открыта до конца недели.

До этого литовцы не называли ни сроков, ни требований, не было контактов по линии МИД, а тут мы получили переговоры о границе уже сегодня, во вторник.

Так сработал прагматизм. Потому что, если грузопоток закрывается не весь, а частично, на нем будут зарабатывать конкуренты – в данном случае Польша и Латвия, ведь европейским перевозчикам без разницы, через какое КПП ехать.

То есть кто закрывается, тот и проигрывает. И даже если границу откроют, литовский транспортный сектор гарантированно разорится, потому что сегодня им придется оплатить неустойку плюс охрану фур – 120 евро в день на стоянке. Три недели – минимум 5 тысяч с машины плюс эвакуация. Но это полбеды, ведь завтра рынок Азии вообще откажется от маршрутов через Литву – риски для грузов слишком велики.

Второй важный вопрос: почему переговоры с Литвой так осложнены в отличие от Польши и Латвии? Там тоже есть проблемы, но литовцы еще и специально понизили уровень контактов.