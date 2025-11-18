Русый: в программе Президента по развитию Полесья заинтересован и бизнес
Мероприятия, включенные в программу возрождения Полесья, должны приносить экономическую отдачу. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел совещание, посвященное будущему южных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: нужны конкретные мероприятия, которые поспособствуют развитию Полесья на века.
Также Президент обратил внимание, что, помимо включенных в программу мероприятий, нельзя забывать про обустройство территорий, прилегающих к Припяти, сохранение экологии реки и природы, а также развитие туристического потенциала.
В этой части Александр Лукашенко ориентировал поторопиться, пока не угас спрос. Что касается финансирования программы – на реализацию выделены около 6,5 миллиардов рублей. Впрочем, сегодня недостает порядка 400 миллионов рублей.
Михаил Русый, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области:
Определили источники, мы дважды их пересматривали. Под ту комплексную отработанную программу источников у нас достаточно. Где-то хуже, где-то лучше. Мы сегодня, где у нас дефицит небольшой был по Брестской области, комплекс наполовину был когда-то достроен, допустим, надо три или два здания достроить – и получаем хороший, модернизированный, технологичный молочно-товарный комплекс.
А они попадают под условия 365-го указа, поэтому с главой государства сегодня согласовали, и правительство, банки подтвердили эти источники, поэтому все эти мероприятия будут включены.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Доложены как составляющие финансового обеспечения программ, что вложат сами предприятия, организации, учреждения, какие ресурсы найдет сама область и какие необходимы ресурсы из республиканского бюджета. Фактически уже 60 % мероприятий в работе. Часть будут закончены в 2025 году и планово будут переходить из года в год, чтобы к 2030 году обеспечить результат этой программы.
Как доложил главе государства Михаил Русый, который курирует программу – в ее реализации заинтересован и бизнес. Фермеры присоединились к работе: берут прилегающие к хозяйствам неэффективно использующиеся земли и наводят на них порядок. Так, уже в ближайшее время значительно увеличится объем насаждений, например, ягодных культур.