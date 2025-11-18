Лукашенко: нужны конкретные мероприятия, которые поспособствуют развитию Полесья на века
Мероприятия, включенные в программу возрождения Полесья, должны приносить экономическую отдачу. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел совещание, посвященное будущему южных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, это не первая подобная программа, реализация предыдущей пришлась на 2010-2015 годы и принесла значительный эффект во всех сферах. Тогда в программу было включено шесть районов страны, сегодня – девять, где проживают около 350 тысяч человек.
Как было отмечено в ходе совещания, программа развития Полесья – одно из ключевых предвыборных обещаний Президента. И многое уже сделано, но сбавлять темпы нельзя. Так, запланирована реализация нескольких сотен мероприятий, в том числе строительство новых и реконструкция существующих объектов. В результате их выполнения ждут следующих показателей: производительность по молоку – 1 миллион тонн, миллион тонн зерна, прирост экспортного потенциала, а также рост заработной платы до 3 300 рублей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем, с одной стороны. А с другой стороны, мы всегда должны здесь помнить, а есть ли у нас на это деньги.
Нужны конкретные мероприятия, конкретные предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест, хотя это сегодня не самое главное, но будут способствовать развитию Полесья на века, навсегда.
Александр Лукашенко:
А с другой стороны, мы должны думать, где взять эти деньги и хватит ли нам этих денег. Напомню, что данная программа – это одно из ключевых предвыборных обещаний Президента полешукам. Выборы состоялись давно президентские, но это не значит, что мы там ничего не делали. Очень много сделали! И в этом году, я уже говорил, не только в «Парахонском», но и по всему Полесью, в том числе и благодаря ему, мы чувствуем результаты. Но это только маленькие первые шаги. Работы море!