Лукашенко: нужны конкретные мероприятия, которые поспособствуют развитию Полесья на века

Мероприятия, включенные в программу возрождения Полесья, должны приносить экономическую отдачу. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко провел совещание, посвященное будущему южных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, это не первая подобная программа, реализация предыдущей пришлась на 2010-2015 годы и принесла значительный эффект во всех сферах. Тогда в программу было включено шесть районов страны, сегодня – девять, где проживают около 350 тысяч человек.

Как было отмечено в ходе совещания, программа развития Полесья – одно из ключевых предвыборных обещаний Президента. И многое уже сделано, но сбавлять темпы нельзя. Так, запланирована реализация нескольких сотен мероприятий, в том числе строительство новых и реконструкция существующих объектов. В результате их выполнения ждут следующих показателей: производительность по молоку – 1 миллион тонн, миллион тонн зерна, прирост экспортного потенциала, а также рост заработной платы до 3 300 рублей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем, с одной стороны. А с другой стороны, мы всегда должны здесь помнить, а есть ли у нас на это деньги. Нужны конкретные мероприятия, конкретные предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест, хотя это сегодня не самое главное, но будут способствовать развитию Полесья на века, навсегда.