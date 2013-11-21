По итогам визита Александра Лукашенко в Азербайджан подписаны 11 документов

Новости Азербайджана. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подтверждают обоюдное стремление к укреплению дружественных отношений между странами. Официальный визит президента Беларуси в Азербайджанскую Республику продолжается.

21 ноября в загородной резиденции президента Азербайджана «Загульба» встречали белорусского лидера по всем канонам торжественного церемониала. Президенты прошли по красной дорожке. Александр Лукашенко поприветствовал роту почетного караула по-азербайджански. Тут же лидеры Беларуси и Азербайджана провели официальные переговоры один на один. Уже в расширенном составе Беларусь и Азербайджан обсудили перспективы развития производственной кооперации и выхода совместной продукции на рынки третьих стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У наших двух стран нет никаких проблем ни в политике, ни в дипломатии. Мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях. Вы всегда поддерживали и поддерживаете нас, мы всегда поддерживали и будем поддерживать вас.

У нас в торгово-экономической сфере, экономике также динамика очень приличная. Критерий этому – торгово-экономические отношения, товарооборот (где-то с 2006 по 2012 годы он вырос в шесть раз, это очень приличные темпы). Но, конечно, абсолютные объемы (300 млн долларов) – это не наши объемы. У нас возможности побольше. И, слава Богу, у нас есть возможность нарастить эти объемы (мы с вами только что эту проблему обсуждали) за счет создания здесь уже не сборочных производств, коль локализация некоторых достигает от 40% до 60%, а уже- совместного производства.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Сегодня расширяются связи между предприятиями, осуществляются инвестиционные проекты, проекты, связанные с промышленным производством, обмен опытом также происходит. Иными словами, наши отношения носят очень полноценный характер.

Конечно, визит президента Беларуси в Азербайджан придаст этим отношениям новый импульс. Те документы, которые мы сегодня подпишем, также будут помогать тому, чтобы мы еще более активно сотрудничали, поддерживали друг друга, помогали и работали вместе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает азербайджанский бизнес более активно инвестировать в Беларусь. В качестве перспективных для азербайджанских инвестиций сфер предложены нефтехимия, сельское хозяйство, химическое производство, фармацевтика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы нашли вместе со своими коллегами, межправительственной комиссией новое направление сотрудничества. Мы получили сегодня поддержку и от президента в плане большего, более широкого инвестирования в проекты, которые могут интересовать азербайджанских бизнесменов и азербайджанское государство на белорусской территории.

Свидетельством тому, как надо сотрудничать, является наши кооперационные связи.

Если вам интересно, вы готовы инвестировать в нефтехимию, в сельское хозяйство, в химию и особенно в направление, которому ваш президент уделяет, – это фармацевтическая промышленность – я абсолютно поддерживаю. Перед нами тоже такая задача когда-то стояла, она и сейчас не снимается – обеспечить фармацевтическую независимость, лекарственную безопасность. Мы готовы, Ильхам Гейдарович подтвердил, готов поддержать проект строительства здесь производства медицинских препаратов. Мы готовы предложить свои технологии и тоже пройти этот путь, начиная от расфасовки, заканчивая производством в кратчайший период лекарственных форм и препаратов, которые мы, естественно, будем продавать и в третьих странах, используя авторитет и влияние президента Азербайджана.

Ильхам Алиев:

Среди новых тем наших двусторонних отношений мы определили возможность инвестиций, участие азербайджанских предприятий в приватизации Беларуси, а также совместный выход на рынки третьих стран с продукцией совместного производства. Думаю, в этих новых направлениях мы также найдем очень позитивные моменты. Мы будем стремиться к тому, чтобы и эти направления стали частью нашей обширной двусторонней повестки дня.

Обоюдное стремление к дальнейшему углублению и укреплению традиционно дружественных отношений между двумя странами на основе доверия и взаимной поддержки президенты подтвердили в совместной декларации. Во время официального визита между Беларусью и Азербайджаном также подписаны документы о развитии сотрудничества в области стандартизации, по вопросам соблюдения налогового законодательства и пенсионного обеспечения.

Скрепили подписями договоренности в межрегиональном сотрудничестве, в сфере образования и высоких технологий. Подписан план консультаций между МИД Беларуси и Азербайджана.

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Накануне Александр Лукашенко и Ильхам Алиев уже успели пообщаться после церемонии открытия белорусской дипмиссии в Баку. Атмосфера была торжественной и официальной, но журналисты отметили, что это была не просто официальная встреча двух президентов, а встреча друзей. Ну а сегодня день прошел под знаком больших переговоров.

Президент Беларуси и делегации прибыли в загородную резиденцию азербайджанского лидера «Загульба». На красной ковровой дорожке - крепкие рукопожатия с Ильхамом Алиевым. Визит официальный, поэтому лидеры строго следуют дипломатическому протоколу.

Вот уже 20 лет республики выстраивают дипломатические отношения. Они зарождались еще при отце нынешнего президента Гейдаре Алиеве. Его сын Ильхам на президентском посту с 2003. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев смогли найти общий язык. Тем более, что у стран нет никаких политических разногласий.

Ильхам Алиев:

За последние несколько лет Беларусь и Азербайджан укрепили свои отношения, которые вышли на очень высокий уровень: в экономической связи, промышленном производстве, гуманитарной сфере, сфере энергетики, - мы имеем хорошие результаты. Самое главное, что последние годы активного взаимодействия настолько нас сблизили, что Беларусь и Азербайджан уже и в регионе, и в мире уже воспринимаются как очень близкие, дружественные страны.

Сегодня расширяются связи между предприятиями, осуществляются инвестиционные проекты, проекты, связанные с промышленным производством, обмен опытом. Иными словами, наши отношения носят полноценный характер. Конечно, визит президента Беларуси в Азербайджан придаст этим отношениям новый импульс.

Дружеские отношения двух лидеров сразу же сказались на общей торговле. Цифры товарооборота поползли вверх. За семь последних лет, когда были открыты посольства, белорусский экспорт вырос в 10 раз.

Александр Лукашенко:

Наши специалисты предлагают подумать о создании рабочей группы по промышленной кооперации (вы много об этом говорили, когда мы один на один разговаривали), в рамках нашей межправительственной комиссии.

И правда, белорусско-азербайджанский пример кооперации в производстве — показательный. В Гяндже, в 300 километрах от Баку, на автозаводе собирают нашу технику. Уже выпустили 4 тысячи тракторов, 2 с половиной тысячи грузовиков. В этом году взялись за колесные тягачи. Планируют наладить сборку автобусов МАЗ. Образцы уже продемонстрировали президентам накануне. В Баку действует сервисный центр для нашей техники. Это хорошо, но нужно выходить на рынки других стран каспийского региона и не только.

Александр Лукашенко:

И, конечно, то, что мы можем уже произвести с вами на азербайджанской земле, никак в Азербайджане не умещается. Мы об этом говорили.

И очень важно сейчас вместе с вами, и я просил президента, используя его авторитет на международной арене, это очень важно, чтобы мы вместе торговали в третьих странах, чтобы мы активнее выходили на международные рынки и продукцию совместных производств продавали вместе и получали от этого соответствующую выгоду.

Объемы поставок белорусской техники в Азербайджан возрастут. Речь о тракторах и грузовиках.

Дмитрий Катеринич, Министр промышленности Республики Беларусь:

Уже сегодня мы подпишем контракт на поставку 300 комплектов только на 1 первый квартал 2014 года по МАЗу и около 220 комплектов на поставку тракторов на первое полугодие 2014 года.

Но дальше - больше. В Азербайджане сегодня стремятся развивать так называемый «ненефтяной» сектор. Ставку делают и на промышленность. Вот «Амкадор» выиграл тендер на поставку 100 машин — здесь нужна специальная техника. Но в ближайшее время возле Баку построят завод по выпуску таких машин. Его строительство займет примерно полтора года.

Александр Шакутин:

Рынок Азербайджана очень емкий. Здесь достаточно крупные реализуются инвестпроекты, специальные машины, которые мы выпускаем, необходимы рынку Азербайджана. Мы тесно работаем долгие годы с Азербайджаном. Есть дилер, только в последние годы выиграли контракт на 100 машин поставку. В настоящий момент хотели бы перейти на совершенно новый уровень - создадим СП. И сразу же начинаем строить технический центр, а также центр по дистрибьюции наших машин на рынок Азербайджана. И на втором этапе начинаем строить завод по производству специальных машин в Азербайджане.

Белорусы готовы подключиться к самым разным проектам в Азербайджане. В сельском хозяйстве, науке, развитии инфраструктуры, в строительстве. Например, наши проектировщики и строители участвовали в возведение жилого поселка для переселенцев.

Ильхам Алиев:

Очень отрадно, что все решения, которые мы принимаем как президенты, реализуются в срок и качественно. И в основе наших отношений лежит очень большое взаимное доверие. Мы друг другу верим, доверяем. Мы верим нашим словам, потому что наши слова не расходятся с делами, иной раз даже нет необходимости формализовывать наши договоренности подписями! Хотя сегодня подписаны важные документы, которые будут и дальше способствовать сближению наших стран и народов, способствовать тому, чтобы наши отношения развивались также динамично, как и в прошлом. Уровень взаимного доверия таков, что мы вправе считать, что достаточно слова или обещания и любой вопрос будет решен.

Президенты сошлись на том, что потенциал между государствами не исчерпан. Например, в сфере инвестиций. Азербайджанские бизнесмены уже строят у нас логистические торговые центры.

В итоге переговоров подписан пакет документов. Их 11. Государства будут сотрудничать в сфере налогообложения, пенсионного обеспечения, финансового контроля, высоких технологий, образования. Тут речь о создании ресурсных центров начального профобразования в Азербайджане. Работать сообща будут города Гомель и Гянджа. Президенты скрепили своими подписями совместную декларацию, где строго и официально прописано то, что можно сказать в двух словах - «Будем дружить!»

Уже напоследок говорили о том, что основу Беларусь и Азербайджан заложили хорошую. Теперь нужна динамика.

Наталья Бреус, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ, Азербайджан