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Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение о выдаче Владислава Баумгертнера российской стороне

21 ноября 2013 13:07
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение о выдаче Владислава Баумгертнера российской стороне. Как сообщили в белорусском ведомстве,  в ближайшее время он будет передан представителям российских правоохранительных органов.

Баумгертнера обвиняют в злоупотреблениях полномочиями в «Белорусской калийной компании». Вопрос о его выдаче решался Генпрокуратурой Беларуси в соответствии с международными соглашениями, предусматривающими взаимную выдачу граждан, в обычном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Белорусская калийная компания

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