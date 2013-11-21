Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение о выдаче Владислава Баумгертнера российской стороне. Как сообщили в белорусском ведомстве, в ближайшее время он будет передан представителям российских правоохранительных органов.

Баумгертнера обвиняют в злоупотреблениях полномочиями в «Белорусской калийной компании». Вопрос о его выдаче решался Генпрокуратурой Беларуси в соответствии с международными соглашениями, предусматривающими взаимную выдачу граждан, в обычном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.