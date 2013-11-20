Новости Беларуси. В Беларусь с визитом прибыла турецкая парламентская делегация. Ее возглавляет спикер Великого Национального Собрания Турции. Как заявил Джемиль Чичек по прибытии, парламенты Беларуси и Турции прилагают усилия для дружественного развития отношений между странами.

Джемиль Чичек, председатель Великого Национального Собрания Турции:

Цель моего визита – улучшение взаимоотношений между парламентами двух стран. Беларусь – важная страна для нас. Турция является первой страной, признавшей суверенитет Республики Беларусь. Я уверен, что это будет плодотворный визит и я вернусь в Турцию с самыми лучшими впечатлениями.

Двусторонне сотрудничество началось с установления дипломатических отношений около 20 лет назад. За последнее десятилетие товарооборот вырос в 7,5 раз. Только в течении этого года он увеличился на 30%, что составляет около 440 миллионов долларов.

Условия для создания торгово-экономических, туристических и культурных связей поможет улучшить отмена виз. Соответствующее соглашение уже ратифицировал белорусский парламент, турецкие коллеги одобрили документ на первой стадии и в ближайшее время должны завершить ратификацию со своей стороны. Как отметил глава турецкого парламента, большую роль в развитии отношений играет авиасообщение. Увеличение прямых рейсов сыграет положительную роль в развитии отношений.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это первый визит за все это время на таком высоком уровне - руководителя парламента. Если есть такие связи, понимание друг друга и понимание взаимных проблем, то легче решаются все другие вопросы.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Определение внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов - суверенное дело каждого государства. и вот это нам позволило ежегодно наращивать внешнеторговый оборот, активно сотрудничать в международных организациях, в том числе и парламентских. Мы видим, что последнее время значительно активизировалось инвестиционное сотрудничество.

В рамках двухдневного визита в Минске пройдет ряд важных встреч. В том числе с главой Совета Республики и председателем Палаты представителей нашей страны. Как ожидается, будет подписан протокол о сотрудничестве между национальными собраниями двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.