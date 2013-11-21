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Отмена визового режима с Беларусью – в центре внимания турецких парламентариев

21 ноября 2013 07:27
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Новости Беларуси. Отмена визового режима с Беларусью – в центре внимания турецких парламентариев. Об этом сообщил председатель Великого Национального Собрания Турции Джемиль Чичек. Он находится с официальным визитом в Минске.

По словам высокого гостя, ратификация этого документа очень важна для развития сотрудничества двух стран. Джемиль Чичек призвал своих соотечественников поскорее закончить все необходимые формальности.

Белорусский Парламент соглашение о взаимной отмене виз с Турцией уже утвердил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Турция

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