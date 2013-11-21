Новости Беларуси. Отмена визового режима с Беларусью – в центре внимания турецких парламентариев. Об этом сообщил председатель Великого Национального Собрания Турции Джемиль Чичек. Он находится с официальным визитом в Минске.

По словам высокого гостя, ратификация этого документа очень важна для развития сотрудничества двух стран. Джемиль Чичек призвал своих соотечественников поскорее закончить все необходимые формальности.

Белорусский Парламент соглашение о взаимной отмене виз с Турцией уже утвердил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.