Беларусь готова инициировать разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе

Новости Беларуси. США заявили о выходе из Договора о не размещении ракет малой и средней дальности, тем же ответила Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две крупнейшие ядерные державы сегодня фактически не контролируемы международным законодательством в вопросах применения смертоносного оружия, а вместе с тем, в подвешенном состоянии оказался мир. И мы в его центре. Белорусский Президент предлагает решение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Не хотите – давайте в каком-то другом месте.
Тем более что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа. Понятно, что такая декларация не является равнозначной заменой Договора. Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений.
Мы надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности.
Парадоксально лишь одно – к порядку и диалогу в рамках права, нашего общего права на мир, призывает Президент безъядерной республики.
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