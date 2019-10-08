Беларусь готова инициировать разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе

Новости Беларуси. США заявили о выходе из Договора о не размещении ракет малой и средней дальности, тем же ответила Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две крупнейшие ядерные державы сегодня фактически не контролируемы международным законодательством в вопросах применения смертоносного оружия, а вместе с тем, в подвешенном состоянии оказался мир. И мы в его центре. Белорусский Президент предлагает решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Не хотите – давайте в каком-то другом месте. Тем более что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа. Понятно, что такая декларация не является равнозначной заменой Договора. Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений.