Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам»

С момента, когда в Минске прошла встреча «нормандской четверки», прошло целых пять лет, сменился президент Украины, на которого, возлагают очень много, но разве один в поле воин?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы же все время боролись, как тут упомянули, Советский Союз против Запада. Было это противостояние в военной области мы против НАТО. Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой.

Но президент только что говорил, надо видеть за всем этим и последствия. Любые действия – это последствия. Сегодня еще можно решить этот конфликт, потому что диагноз установлен. Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент – он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему.

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Непоколебимая моя убежденность после этой встречи: если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать. Подумайте об этом как эксперты.

Этот тезис был завершающим в выступлении нашего Президента, но именно эта речь, как позже признаются участники «Минского диалога», задала правильный тон всему дальнейшему диалогу.