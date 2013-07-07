Площадь Государственного флага в Минске: с чего все начиналось и почему из 26 вариантов выбрали именно этот проект

Новости Беларуси. На неделе в канун Дня Независимости в Минске открыли площадь Государственного флага. Теперь на высоте 70 метров в столице развевается один из главных символов нашего суверенитета. Церемонию открытия площади во вторник в вечернем прямом эфире показали все национальные телеканалы.

Площадь только полотнища флага – 100 квадратных метров. А высота самой стелы – 70 м.

Анна Аксенова, главный архитектор площади Государственного флага:

У меня слезы наворачивались, когда мы еще репетировали.

Я очень переживала, когда именно поднимали флаг. Когда он уже раскрылся в полном объеме, конечно, гордость за нашу страну.

Сейчас главный архитектор площади Анна Алексеевна с гордостью может сказать: ее команда сработала «на высоте». Похвастаться флагштоком таких внушительных размеров может немного стран. В рейтинге самых высоких в мире флагов еще недавно лидировал Азербайджан – 162 метра. Но Таджикистан установил мачту на 3 метра выше.

Обогнать рекордсменов мечтали и белорусские архитекторы. Но гигантомании не поддались – авторское тщеславие уступило рационализму. Такая высота безопаснее, да и поднимать конструкцию выше облаков нет смысла.

Анна Аксенова, главный архитектор площади Государственного флага:

Не секрет сказать, что у нас облака часто очень низко ходят. И если мы флагшток сделаем очень высокий, иногда наш флаг будет не просматриваемым из-за того, что его закроют облака.

Изучив все факторы, например, природные, погодные наши условия, среду окружающую, застройку, масштабность нашего города, остановились на этой высоте.

Лаконичное решение площади Флага далось непросто – государственные символы требуют особого отношения. Потому архитекторы отказались от слишком оригинальных идей: разместить флагшток на трехлистном фонтане или установить наверху смотровую площадку. В плане обзора проиграла и площадь у Дворца Республики. Всего архитекторы создали 26 проектов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лучшую розу ветров нашли у называемой в народе «ромашки». Гуляющий здесь ветер будет развевать флаг круглый год. Флагшток, кстати, под напором ветра может отклоняться до метра. Но волноваться не за что – ветровая нагрузка просчитана с запасом.

Есть своеобразный временный трап на пьедестал стелы, и подниматься по нему запрещено. Доступ сюда имеет только обслуживающий персонал. Кстати, практически невозможно догадаться, но внутри флагштока для него тоже есть лестница, практически до самой вершины.

Сергей Пак, прораб СУ № 51 ОАО «Минскпромстрой»:

Это лестница, которая была необходима при монтаже этого флагштока, потому что он собирался из 4 частей. И все крепежные болты находятся внутри, поэтому доступ нужен был только изнутри.

Что таит в себе величественная мачта? Присмотревшись, на флагштоке можно обнаружить подобие люка. Это вход только для специалистов, если понадобится что-то настроить вручную.

Сергей Пак, прораб СУ № 51 ОАО «Минскпромстрой»:

Эта дверь служит для обслуживания самого механизма подъема и опускания флага. Там находится лебедка и пульт управления. Эта дверь открывается вполне обыкновенным способом: откручиваются 4 крепежных болта, открывается дверь как обыкновенная створка.

Появление площади Флага – лакмус трепетного отношения государства к своей символике. Свой вклад в строительства места почета на Республиканском субботнике внес и президент Александр Лукашенко. В радиусе 50 метров впервые собраны все государственные символы: герб и текст гимна в бронзе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь даже кустарники в тон белорусского орнамента.

Светлана Стречень, швея Белорусского дома печати:

Сейчас даже не верится. Я стою здесь и меня переполняет чувство гордости, что я вместе с нашим коллективом приложила частицу души, усилия, и теперь этот флаг гордо развевается в нашем городе.

К созданию величественного знамени Светлана буквально приложила не только руку, но и нитку с иголкой. 100-метровое полотнище сшили из 5 частей. Израсходовали 300 метров нити. Управляться с тканью весом 25 килограммов швеям пришлось впервые.

Светлана Стречень, швея Белорусского дома печати:

Работать приходилось на коленях, потому что такого стола, сами понимаете, нет. Потом мы стачивали. Чтобы был прочный, стачивали тремя строчками.

Когда его поднимали, лично я чувствовала гордость за себя, за то, что я живу в Беларуси.

Национальные цвета особой водонепроницаемой ткани придали на оборудовании, похожем на принтер. Те, кто трудились над созданием флага, придирчиво смотрят ввысь. Результатом довольны. Заверяют: потускнеть на солнце флагу не грозит.

Максим Пиута, оператор выводных устройств Белорусского дома печати:

Естественно, волнение сначала: доедет или не доедет до верха, не оборвется ли. А когда уже поднялся наверх, начал развеваться, уже такое «фуу», все нормально, все хорошо. Все-таки плод наших трудов.

Событие, вошедшее в историю, – церемония открытия площади Государственного флага. За торжественным и волнительным моментом следили тысячи зрителей, пришедших на проспект Победителей, и миллионная телеаудитория по всей Беларуси. Вместе со всеми, кто участвовал в создании площади и церемонии открытия, переживали и наши коллеги. Прямую трансляцию осуществлял телеканал СТВ.

В итоге уникальное событие прошло блестяще. Появление новой белорусской достопримечательности отметили с размахом: зрелищный концерт, выступления юных артистов, чудеса синхронности на трибунах.

И только высокие чувства в ожидании момента, когда взмоет ввысь огромный флаг – символ свободы и независимости Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Понимание глубокого исторического и политического значения герба и флага Беларуси, умение исполнять наш гимн, знание Конституции – основного закона страны – должны стать неотъемлемой частью общей культуры каждого белоруса. Необходимо, чтобы в Беларуси сформировался настоящий культ государственных символов. Чтобы они почитались в каждом белорусском доме, являя собой предмет гордости и источник патриотизма.

В самом сердце Минска мы задумали и возводим целый комплекс, включающий в себя площадь Государственного флага, Дворец Независимости и зал торжеств. Этот комплекс станет красноречивым символом нашего суверенитета, нашей независимости. Покажет всему миру, что Беларусь состоялась как государство, которое уверенно смотрит в будущее.

На этом месте под гордо развевающимся в небе белорусским флагом молодежь будет получать паспорта и приносить воинскую присягу, здесь будут принимать в пионеры, сюда придут родители с детьми и ветераны, гости столицы со всех концов света.

Уверен, что этот комплекс станет главным центром суверенного государства, предметом гордости наших сограждан, визитной карточкой Беларуси в мире.

Новый ритуал – клятва верности флагу Беларуси. Впервые ее приносят те, кто, выступая под белорусским флагом, прославляет нашу страну. Самые достойные представители науки, культуры, промышленности, спорта.

Точную копию флага рота почетного караула подносит президенту. Она будет передана в Музей современной белорусской государственности.

И вот, пожалуй, самый трогательный и показательный момент церемонии. Отношение к флагу как к национальному достоянию – пример для каждого белоруса. Президент, преклонив колено, целует государственный флаг Республики Беларусь.

Мгновения, пока флаг поднимается на высоту 25-этажного дома, кажутся вечностью. С замиранием сердца и, не скрывая нахлынувших эмоций, зрители не отрывают глаз от красно-зеленого полотна.

Кульминация – небо раскрашивают фейерверки и 10 тысяч воздушных шаров цветов национального флага, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александра Нехай, исполнительница, лауреат международных музыкальных конкурсов:

У меня были очень сильные эмоции. Перед тем, как выйти к флагу, я очень сильно волновалась, но когда вышла, испытывала большое чувство гордости.

Флаг поднимался очень долго. И мы смотрели на него, а когда он поднялся, раскрылся, все кричали «Ура!»

Честь флага Саша Нехай отстаивала на многих международных конкурсах. К почетной миссии принести клятву верности флагу отнеслась не по-детски ответственно.

Александра Нехай, исполнительница, лауреат международных музыкальных конкурсов:

Это очень историческое событие для Беларуси. У меня большое чувство гордости. Поехала на концерт, а попала в историю Беларуси.

Всю информацию, которую рассказывали дикторы во время церемонии, юная певица впитала как губка. Теперь разбирается в геральдике не хуже профессионалов.

Александра Нехай, исполнительница, лауреат международных музыкальных конкурсов:

Красный – это кровь погибших воинов во время войны. Зеленый – это леса и поля нашей республики. Орнамент – это жизнь и процветание Беларуси.

Не успела открыться площадь Флага, как ее уже облюбовали для фотосессий. Мария и Василий рождение новой семьи решили отметить в окружении национальных символов. Прямиком из ЗАГСа к новой стеле.

Мария и Василий Пешко, молодожены:

Нас переполняют очень хорошие чувства, так как мы одними из первых решили сфотографироваться на этом месте, посетить это место, поэтому приезжайте все. Мы будем тоже здесь гулять. Мы горды тем, что мы белорусы.