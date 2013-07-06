День Независимости. Как главный праздник страны отметили в Беларуси и что заставляло замирать трибуны

Новости Беларуси. Начиная с 1997 года в стране празднуют День Независимости 3 июля. Это решение принято народом на референдуме. Неспроста – именно в этот день Минск освободили от фашистских захватчиков. Так начался новый этап в истории Беларуси.

Официальные мероприятия стартуют во Дворце Республики. На торжественном вечере – почти три тысячи человек.

Мурзетай Берикбаев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это радостный праздник для нас. Всем участникам и всей молодежи желаю здоровья, большого счастья.

Татьяна Купало, начальник отдела организационно-кадровой работы администрации Партизанского района Минска:

Это благодарность нашим прадедам, которые положили головы за освобождение нашей республики, что мы стали независимы.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

За эти годы сделано очень-очень многое, так что страна действительно имеет право так праздновать, гордиться.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Наше серьезное достижение – это стабильность. Стабильность в обществе, стабильность экономическая. При всех проблемах, которые есть, стабильность социальная.

Как когда-то людей сплотила победа, так сегодня объединяет праздник независимости. Это повод, чтобы вспомнить, какой была Беларусь и чем живет страна сегодня.

Главное – в программной речи президента. Александр Лукашенко обращается к нации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За плечами у нас не было никакого опыта, никто не мог дать нам подсказки. Да и времени на раздумья, как вы помните, история не оставляла – надо было не просто строить государство, а решать каждодневные проблемы элементарного выживания. Мы выстояли, мы не только построили государство, но и в первые два десятилетия жизни суверенной Беларуси научились справляться с традиционными угрозами нашей независимости. Прежде всего, мы обеспечили единство нации, внутренний мир и покой. Именно о наше единство разбиваются все внешние попытки разжечь пожар мятежа или разрушительной революции в Беларуси. И именно единство нации составляет фундамент нашего экономического развития.

Совместно с нашими ближайшими союзниками, прежде всего братской Россией, мы обеспечиваем внешнюю безопасность нашей страны и охрану западных рубежей Союзного государства. Думаю, сегодня никому не придет в голову грозить Беларуси войной.

Создав собственную социально-экономическую модель, мы обеспечили и экономическую безопасность.

Сегодня мы должны научиться справляться с новыми угрозами нашей независимости и защитить наш суверенитет в новом, стремительно меняющемся мире. Условно эти угрозы мы можем разделить на две части: объективные, от нас независящие, и субъективные, сосредоточенные в нас самих. С одной стороны – те, которые предопределены внешним миром, нашей историей, географией, а с другой стороны – те, которые заложены, как я уже сказал, в нас самих, в наших собственных недостатках.

Часть объективных угроз нашей независимости лежит на поверхности. Во-первых, это дефицит природных ресурсов и энергоносителей. Во-вторых, постоянно усиливающая конкуренция на внешних рынках. В-третьих, объективная зависимость Беларуси от общего состояния мировой экономики, которая так и не выбралась из затяжного кризиса.

Наша страна постепенно учится справляться с этими угрозами. Но мы делаем это слишком медленно, не поспевая за стремительно меняющейся внешней ситуацией. Ключевым решением здесь должна стать ускоренная диверсификация нашей энергетики, торговли и экономики в целом.

В эти дни вспоминают тех, кто жертвовал собой в войну. Память погибших чтят минутой молчания. Стоя возле монумента Победы, наверное, каждый подумал о героях – вспомнил отца или деда.

А вот 3 июля получилось громким. Посмотреть на большой парад к стеле в центре Минска пришли 350 тысяч человек. Самые первые – ветераны.

Войска минского гарнизона готовились несколько месяцев, оттачивая каждое движение и каждую проходку. В этот раз на параде присутствовали лидеры иностранных государств: президенты Лаоса и Венесуэлы. Приезд главнокомандующего Беларуси – сигнал к началу.

Проверку на прочность страна прошла в годы Великой Отечественной. Победа дорого обошлась белорусам – погибло треть населения страны. Независимость держится на заслугах героев. С этого начал свое выступление перед солдатами, офицерами, дипломатами, ветеранами и горожанами Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Новое тысячелетие не принесло человечеству мира и спокойствия. Мы по-прежнему наблюдаем диктат ряда стран и военных блоков, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, проявление международного терроризма. В качестве инструментов оказания давления используются не только силовые методы, но и экономический диктат, и информационные войны.

Пробуют на прочность и нашу страну. Однако единство, мудрость и сила белорусского народа неоднократно показывали: любые попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране не имеют ни единого шанса. Уверен, что и впредь мы достойно выдержим любые испытания.

Уважаемые товарищи!

Беларусь – мирная и открытая страна. Мы желаем всем государствам, народам добра и процветания. Дружелюбие и сердечность – отличительные черты нашего национального характера.

Мы искренне преданы друзьям и союзникам. Мы всегда рады тем, кто готов с нами работать, торговать, общаться. Наша нация не страдает манией величия – мы готовы прислушиваться к чужим мнениям и советам, если они идут от чистого сердца. Но мы не приемлем лжи, лицемерия и диктата.

Принципиальная позиция Беларуси прозрачна и тверда – отношения в мире должны строиться на принципах открытости, взаимного уважения и верховенства международного права.

Но самый главный фундамент международных отношений – это честность. Для нас, для Беларуси, она была, есть и остается краеугольным камнем как внутренней, так и внешней политики. А чтобы не было у кого-либо желания попробовать нас на прочность, боеготовность белорусской армии всегда должна находиться на высоком уровне – на таком, чтобы ни у кого даже мысли не могло возникнуть о нападении на нашу страну.

Наша граница должна быть открыта для всех добрых гостей и наглухо закрыта для любого злоумышленника и нарушителя, кем бы он ни был.

Мир и порядок в Беларуси – это огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа. И всем нам надо их беречь и защищать.

Парад стартует с марша суворовцев. Во главе колонны – флагоносцы. Это знамя победы и штандарты четырех фронтов, которые участвовали в освободительной операции «Багратион». Нога в ногу вышагивает элита Вооруженных Сил Беларуси. На них держится нынешняя белорусская армия. В параде принимают участие и российские десантники.

Уже по звуку было понятно, что приближается транспортная колонна: больше 200 единиц техники. Железная вереница приковала все взгляды. Сначала легендарные Т-34 и «Катюши». Дальше – все лучшее, что есть на вооружении у военных. Здесь бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. На вооружении – комплексы С-300, система залпового огня Белград. Дальше – «Смерч».

Высший пилотаж показали и белорусские авиаторы. Вертолет МИ-8 с символом суверенитета – национальным флагом. Прямо над зрителями нужно пролететь крылом к крылу. Расстояние между ними – не больше 30 метров. С этим на «отлично» справляется пилотажная группа «Белая Русь».

Когда на проспект выходит рота почетного караула, трибуны замирают. Их выступление смотрится на одном дыхании. Парни жонглируют 4-килограммовыми карабинами, как пушинками.

К чему пришла послевоенная Беларусь и чем страна гордится сегодня. Техника мирного времени движется вслед за машинами военпрома. Впервые продемонстрировал свои автогрейдеры «Амкодор».

Парад замыкают участники молодежно-спортивного шоу. Те, от кого в будущем зависят мирные победы республики.

К вечеру площадка возле стелы превратилась в сцену. Как никогда много песен в этот день звучит о родной стране. Вдоль проспекта Победителей яблоку негде было упасть. День Независимости в Беларуси принято заканчивать национальной песней. Мотив гимна подхватили в каждом регионе страны.

Праздничный фейерверк – яркая точка. В этот день даже огненное шоу – в тон цветам национального флага.