День Независимости Беларуси отпраздновали во Франции, Вьетнаме и Великобритании: выступление «Купалінкі», выставка картин и пикник с драниками

Не только в Беларуси отмечали День Независимости, поскольку белорусы живут в разных странах и посольства республики традиционно устраивают праздничный прием. Так что празднуют официально и на бытовом уровне.

В Париже в честь Дня Независимости Беларуси перед штаб-квартирой ЮНЕСКО был поднят наш национальный флаг. В одном из залов этой международной организации прошли и торжества, посвященные государственному празднику Беларуси. В частности, перед собравшимися с концертом вступил фольклорный коллектив «Купалінка».

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО по совместительству:

Сімвалічна, што сёння, у Дзень Незалежнасці Беларусі, мы ў штаб-кватэры ЮНЭСКА сумесна з нашымі замежнымі сябрамі, французкімі сябрамі, прадстаўнікамі замежных краін, якія экрэдытаваны ў ЮНЭСКА, адзначаем наша нацыянальнае свята. Вельмі важна, што у дзень нацыянальнага свята Беларусі ў штаб-кватэры ЮНЭСКА выступае адзін з самых вядомых фальклёрных калектываў нашай краіны – «Купалінка».

Одновременно в штаб-квартире ЮНЕСКО отрылась и выставка работ белорусских художников. Свои полотна в Париж привезли Виктор Ольшевский, Георгий Скрипниченко и Кастусь Качан. Отпраздновать таким образом белорусский День Независимости пришли иностранные дипломаты, а также сотрудники секретариата ЮНЕСКО.

Джулия Велилья Лаконих, постоянный представитель при ЮНЕСКО от Парагвая:

Я здесь представляю небольшую латиноамериканскую страну Парагвай. И я очень рада познакомиться с вашим искусством – как с живописью, так и музыкой. Хочется передать народу Беларуси искренние поздравления с Днем Независимости.

В столице Вьетнама – городе Ханой – на торжественный прием, посвященный Дню Независимости Беларуси, собралось около 150 человек. В их числе и заместитель министра иностранных дел Вьетнама, и представители ЦК Компартии, депутаты, а также высокопоставленные работники ключевых министерств и ведомств этой страны. Среди гостей было и много бизнесменов, которые активно развивают двустороннюю торговлю между Вьетнамом и Беларусью.

Белорусы, живущие в центральной части Англии, установили традицию собираться 3 июля у кого-то дома. В этот раз неформальное празднование Дня Независимости состоялось в городке Эйлесбери, в 40 километрах от Лондона. На пикник пришли не только белорусы, но еще англичане и итальянцы, в чьих семьях есть выходцы из Беларуси.

Ирина Городецкая:

Несмотря на то, что я сейчас далеко от Беларуси, хорошо вот так собраться всем вместе и отпраздновать национальный праздник, наесться драников и шашлыков, побеседовать в хорошей белорусской компании.

Бенджамин Прайс:

Моя жена из Беларуси, и сегодня у нас вот такая, можно сказать, международная вечеринка. Мы собрались со всеми нашими друзьями, чтобы отпраздновать День Независимости уже ставшей родной мне страны. Мне очень приятно, что все веселье проходит вот здесь, на лужайке возле моего дома.