Первые в истории визиты Тюммали Сайнясона, Николаса Мадуро и кардинала Жан-Луи Торана в Беларусь. Итоги

Новости Беларуси. Праздничная неделя была богата визитами иностранных гостей. Два президента – Венесуэлы и Лаоса – приезжали в Минск. И еще один высокопоставленный посланник Ватикана привез привет от Папы Римского. Причем все они в Беларуси побывали впервые.

Из высокопоставленных гостей на этой неделе в нашей стране дольше всех пробыл президент Лаоса. Тюммали Сайнясон оставался в Беларуси четыре дня. За это время он успел посетить промышленные предприятия, военную академию, агрокомбинат и Дворец Радзивиллов в Несвиже, а также встретиться с белорусским премьер-министром, парламентариями и провести переговоры с президентом Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас очень теплые чувства народ питает в отношении вашей страны. На этой основе надо выстраивать торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки, образования, военно-техническое сотрудничество. Словом, по всем тем направлениям, которые интересуют лаосское государство и его общество.

Лаос – не самая богатая в Индокитае страна. Но одна из самых перспективных. «Государство миллиона слонов и белого зонта», как его называли в древности, сейчас активно развивается. Рост в отдельных отраслях превышает 10% в год. При этом Лаос обладает богатыми запасами полезных ископаемых, в том числе и калийных солей.

Поставки грузовой техники и тракторов, детского питания и лекарств, подготовка лаосских специалистов, создание совместных предприятий, в том числе и по производству калийных удобрений, – вот те основные сферы, в которых Беларусь может получить прибыль от сотрудничества с Лаосом.

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократической Республики:

В центре внимания на переговорах было не только расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере, но и активизация контактов на уровне местных властей, взаимная поддержка на международной арене и межпарламентское сотрудничество. Убежден, что то внимание, которое обе стороны уделяют развитию сотрудничества, даст хороший результат и будет приносить плоды для народов наших стран.

Николас Мадуро, гость из противоположной части света, в статусе президента Венесуэлы прилетел в Беларусь впервые. Главой государства он стал лишь 2,5 месяца назад, и столь скорый визит в нашу страну подчеркивает особый статус двусторонних отношений. Мадуро – соратник Уго Чавеса и его преемник.

Президенты Беларуси и Венесуэлы общались тет-а-тет более трех часов. Результаты визита Николаса Мадуро в Минск позволяют говорить о том, что сотрудничество между Беларусью и Венесуэлой продолжит развиваться практически так же, как и при команданте Чавесе.

Николас Мадуро Морос, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Уго Чавес был генератором идей и большим сторонником укрепления отношений с Беларусью. Мы начинаем новый этап в отношениях и мы достигнем многого. Вы можете рассчитывать на нас как на верных друзей и последователей Уго Чавеса.

Президенты договорились за месяц провести ревизию отношений и выработать новый план сотрудничества. В него войдет и заявленное строительство 240-километрового газопровода, которым займутся в Венесуэле белорусские специалисты.

Александр Лукашенко:

Более того, скажу откровенно, мы хотели бы иметь в лице Венесуэлы опорную базу, с которой мы будем работать с регионами Латинской Америки и конкретными государствами. Такой замысел нами был определен еще при Чавесе. Я благодарен президенту Венесуэлы за то, что он пообещал мне в этом плане поддержку. Мы хотели бы не просто работать с Венесуэлой, Бразилией, Эквадором, Боливией, Никарагуа, другими государствами, но вместе с Венесуэлой экономически, в торговле сотрудничать с этими крупными государствами Латинской Америки.

Еще один высокопоставленный гость прилетел в Беларусь из духовного центра Европы – Ватикана. Кардинал Жан-Луи Торан возглавляет Папский Совет по межрелигиозному диалогу. Он является известным и авторитетным ватиканским иерархом. Его специальной привилегией является объявление об избрании нового понтифика. Именно Жан-Луи Торан сообщил миру имя нового Папы Римского в марте 2013 года.

На встрече с кардиналом президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь смогла обеспечить межконфессиональные мир и согласие.

Кардинал Жан-Луи Торан, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу:

Я встретился со Святым Отцом прежде, чем приехать к вам. Понтифик передавал Вам наилучшие пожелания и просил меня передать благословение всему белорусскому народу. Мне было приятно услышать от Вас, что все конфессии нашли в Беларуси дом для того, чтобы разговаривать друг с другом и жить в мире и согласии.

В Беларусь кардинал Жан-Луи Торан приехал и для того, чтобы принять участие в праздновании 400-летия Будславской иконы Божьей Матери. На торжества представитель Ватикана прибыл в качестве папского посланника.