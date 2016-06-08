Президенты Беларуси и России примут участие в пленарном заседании во Дворце Республики в рамках Форума регионов

Новости Беларуси. В Минске проходит третий Форум регионов Беларуси и России. Вчера состоялся обстоятельный диалог делегаций двух стран сразу на нескольких площадках.

В эти минуты участники форума продолжают обсуждать союзное сотрудничество на ключевом мероприятии двухдневной программы — пленарном заседании во Дворце Республики. Участие в нем примут главы государств Александр Лукашенко и Владимир Путин. Ожидается, что белорусский лидер выступит перед участниками с речью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.