Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут двусторонние переговоры 8 июня во Дворце Независимости

Новости Беларуси. 8 июня Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут двусторонние переговоры. Встреча состоится во Дворце Независимости. Главы государств обсудят актуальные вопросы сотрудничества. Планируется, что особый акцент во время встречи будет сделан на мерах по преодолению снижения взаимного товарооборота на фоне экономической нестабильности в регионе и мире.

Учитывая тесное торгово-экономическое сотрудничество двух стран как в рамках Союзного государства, так и Евразийского экономического союза, речь также пойдет об углублении интеграции и перспективах снятия отдельных ограничений во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.