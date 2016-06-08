Итоги первого дня Форума регионов: в каких сферах Беларусь и Россия будут сотрудничать интенсивнее?

Новости Беларуси. От экономики, сельского хозяйства, науки и культуры до большой политики. 8 июня в Минске продолжается Форум регионов Беларуси и России. Это важнейшее событие в жизни Союзного государства проходит уже в третий раз. Как ожидается, сегодня в работе форума примут участие президенты двух стран.

Форум регионов Беларуси и России проходит в третий раз. Это событие само по себе является своеобразной мультиярмаркой. Здесь, как на скатерти-самобранке, совместные проекты из сферы экономики, сельского хозяйства, науки и культуры двух стран.

Почти четыре сотни официальных представителей направились в Минск. Здесь и видные бизнесмены, и сенаторы, и губернаторы. Один из главных их интересов – коммерческая выгода для России и Беларуси. На встрече Михаила Мясниковича с Валентиной Матвиенко прозвучала конкретная цифра – 40 новых соглашений и контракты на 300 миллионов долларов, – вот та планка, которую сегодня намерены взять на форуме.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы выстраиваем равные уважительные отношения и с уважением относимся и аналогично к решениям, которые принимаются по сотрудничеству Российской Федерацией с третьими странами.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы открыты и готовы к сотрудничеству с другими интеграционными объединениями, с другими государствами на условиях, что это сотрудничество будет равноправное, что в рамках этого сотрудничества будут уважаться интересы наши и что это сотрудничество будет взаимовыгодное.

В портфелях мэров Минска и Москвы – пять десятков проектов из торговой, научно-технической и культурной сфер на два года вперед.

В 2017 году в Беларуси отметят 500-летие отечественного книгопечатания. Со всего мира специалисты собирают наследие Франциска Скорины, и именно россияне помогают в этом деле. Хотя сотрудничество на культурном поле имеет более широкие границы.

Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре:

Нам нужно совместно поработать, чтобы в Беларусь стала не только местом, где такой релаксирующий отдых, но и вот познавательный, туристический осмотр достопримечательностей, потому что я вот лично такой туризм очень люблю.

Санаторно-курортная база – тоже та сфера, в которой белорусы могут поделиться опытом с россиянами. В сфере здравоохранения двум странам тоже есть что показать, в частности, создание единого фармацевтического пространства. В аптеках двух стран продаются препараты, как российского, так и белорусского производства.

Людмила Козлова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике:

Мы работаем над гармонизацией перехода на принципы, называется на мировой уровень, то есть на принципы GMP, хорошая практика при производстве лекарственных средств, и GCP - это хорошая клиническая практика.

Специально к форуму приурочили международную выставку «Белагро-2016». В этом году она проходит на территории аэропорта Минск-1 и объединяет более 500 компаний из 20 стран. Помимо демонстрации последних достижений аграрного сектора программой запланированы семинары по продаже продукции онлайн и мониторингу работы сельхозтехники по спутнику.

Сегодня форум регионов России и Беларуси перейдет на высший уровень. Как ожидается, глава белорусского государства выступит на пленарном заседании. В этот же день состоится встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президенты во Дворце Независимости обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, интеграционные процессы, а также международную проблематику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.