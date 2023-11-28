План Залужного на 2024-й: почему Украину ожидает гуманитарная катастрофа? Разбирался Андрей Лазуткин
«Расширение границ конфликта с Россией» – так в ВСУ назвали возможное отступление на линию реки Днепр из-за угрозы поражения в южной и восточной операционных зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сценарий следующего года войны озвучил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев – это выход боев за пределы Запорожья и Донбасса и оборона городов-миллионников на новых рубежах. Что означает гуманитарную катастрофу для населения и «войну ресурсов» для экономики.
Таков, очевидно, «план Залужного» на 2024 год. Тем самым общественное мнение в Украине готовят к тяжелым оборонительным боям в крупных городах: усиливают антироссийскую риторику и продолжают мобилизацию – средний возраст мобилизованных уже составляет 43 года.
Возможны ли в таких условиях мирные переговоры – разбирался Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология».
Война или мир – кто и как принимает решения в Украине
Андрей Лазуткин, политолог:
Благодаря Давиду Арахамии мы, наконец, узнали, как в Украине принимают решения о войне и мире. Прилетает волшебник на голубом вертолете (в данном случае Борис Джонсон) и говорит сворачивать переговоры, хотя проект был предварительно подписан. Украинскому руководству не стыдно в таком признаваться, хотя это вопрос жизни и смерти сотен тысяч людей и судьба южных территорий. Все это можно было сохранить.
Еще более интересно, как грузин по национальности стал руководителем правящей партии и получил полномочия принимать такие решения. Гражданин Украины он недавний, паспорт ему дали только в 2015-м, до этого он был гражданином Грузии. А тогда к управлению страной специально пускали варягов: литовцев, канадцев, грузин, граждан США – и раздавали им украинские паспорта. Быстрого вступления в ЕС не получилось, и надо было показать: вот, смотрите, европейцы сами приехали к вам.
Тогда считалось, что эти люди будут проводить реформы, но в реальности из них создавали наблюдательные советы на крупных государственных предприятиях – начиналась приватизация, и ключевые точки извлечения прибыли в государстве надо было ставить под контроль.
Поэтому, если помните, Саакашвили и Порошенко уже через два года воевали за Одесский порт – то есть схлестнулись местные олигархи и вот этот набранный из-за границы контингент. И второе иностранное направление – это советники, и Арахамия как раз выступал советником при Министерстве обороны Украины, причем будучи иностранцем и даже не служа в армии. Что же он советовал? Поскольку армию начали готовить к войне, пошла нарезка государственных закупок. И вокруг «Укроборонпрома» было организовано целое гнездо из бывших активистов Майдана, которые распределяли тендеры. То есть мы все волонтеры, помогали вооружать добробаты, а теперь имеем такое право.
«На фронт берут уже и с ампутациями, и женщин»
Андрей Лазуткин:
Скорее всего, Залужный понимает, что Авдеевку возьмут, значит, придется уходить с Донбасса, и у них ничего не получилось в Запорожье, где шел многомесячный штурм. Теперь зона активных боевых действий из этих точек переместиться ближе к крупным городам, и появятся новые факторы нестабильности для режима. И если Залужный – это военный специалист, его задача построить новый укрепрайон по Днепру и прикрыться живым щитом, то задача правящей группы – остаться у власти при любом развитии событий. Мир это будет или война – им надо два сценария.
Первый фактор – это деньги, если их не будет в прежнем объеме, надо удешевлять войну. То есть меньше техники – больше людей. Поэтому на фронт берут уже и с ампутациями, и женщин, и видно, что они боятся поражения в зимней кампании. Но это, конечно, будет не полное поражение, а обставлено, как отход на более выгодные позиции к Днепру.
Второй фактор – это действия России. Путин уже делал заявления, что мы по-прежнему готовы к переговорам, и даже хвалил Зеленского.
«Им нужна какая-то лазейка» – зачем Зеленский затягивает переговоры о мире?
Андрей Лазуткин:
Более желательный для Зеленского вариант – это оперативная пауза, например, проведение референдума о завершении войны. Им нужна какая-то лазейка, чтобы, начав переговоры с русскими, их снова затянуть. Типа, сами мы не можем решать, пусть решит народ. Под это дело можно провести одновременно и выборы президента, и референдум. Потому что американцы требуют выборов, это условие передачи новых денег. Но если сам Зеленский предложит перемирие, его не переизберут, это будет воспринято как поражение. Если посмотреть, что сегодня говорят «азовцы», это все в стиле «давайте воевать дальше, призовем всех». Они формируют давление на Зеленского. Но это как бы голос низов. А сигнал для верхов: смотрите, они еще раз рассказали, как удачно проводили переговоры с русскими, всех обманули, заставили признать власть Зеленского и отвести войска от Киева. То есть даже если мы снова вступим в переговоры с русскими, это все будет понарошку.
Какую роль играет Беларусь в этих процессах? Подробности в видео.