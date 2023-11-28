План Залужного на 2024-й: почему Украину ожидает гуманитарная катастрофа? Разбирался Андрей Лазуткин

«Расширение границ конфликта с Россией» – так в ВСУ назвали возможное отступление на линию реки Днепр из-за угрозы поражения в южной и восточной операционных зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сценарий следующего года войны озвучил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев – это выход боев за пределы Запорожья и Донбасса и оборона городов-миллионников на новых рубежах. Что означает гуманитарную катастрофу для населения и «войну ресурсов» для экономики. Таков, очевидно, «план Залужного» на 2024 год. Тем самым общественное мнение в Украине готовят к тяжелым оборонительным боям в крупных городах: усиливают антироссийскую риторику и продолжают мобилизацию – средний возраст мобилизованных уже составляет 43 года. Возможны ли в таких условиях мирные переговоры – разбирался Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология». Война или мир – кто и как принимает решения в Украине

Андрей Лазуткин, политолог:

Благодаря Давиду Арахамии мы, наконец, узнали, как в Украине принимают решения о войне и мире. Прилетает волшебник на голубом вертолете (в данном случае Борис Джонсон) и говорит сворачивать переговоры, хотя проект был предварительно подписан. Украинскому руководству не стыдно в таком признаваться, хотя это вопрос жизни и смерти сотен тысяч людей и судьба южных территорий. Все это можно было сохранить. Еще более интересно, как грузин по национальности стал руководителем правящей партии и получил полномочия принимать такие решения. Гражданин Украины он недавний, паспорт ему дали только в 2015-м, до этого он был гражданином Грузии. А тогда к управлению страной специально пускали варягов: литовцев, канадцев, грузин, граждан США – и раздавали им украинские паспорта. Быстрого вступления в ЕС не получилось, и надо было показать: вот, смотрите, европейцы сами приехали к вам.

Тогда считалось, что эти люди будут проводить реформы, но в реальности из них создавали наблюдательные советы на крупных государственных предприятиях – начиналась приватизация, и ключевые точки извлечения прибыли в государстве надо было ставить под контроль. Поэтому, если помните, Саакашвили и Порошенко уже через два года воевали за Одесский порт – то есть схлестнулись местные олигархи и вот этот набранный из-за границы контингент. И второе иностранное направление – это советники, и Арахамия как раз выступал советником при Министерстве обороны Украины, причем будучи иностранцем и даже не служа в армии. Что же он советовал? Поскольку армию начали готовить к войне, пошла нарезка государственных закупок. И вокруг «Укроборонпрома» было организовано целое гнездо из бывших активистов Майдана, которые распределяли тендеры. То есть мы все волонтеры, помогали вооружать добробаты, а теперь имеем такое право. «На фронт берут уже и с ампутациями, и женщин»

Андрей Лазуткин:

Скорее всего, Залужный понимает, что Авдеевку возьмут, значит, придется уходить с Донбасса, и у них ничего не получилось в Запорожье, где шел многомесячный штурм. Теперь зона активных боевых действий из этих точек переместиться ближе к крупным городам, и появятся новые факторы нестабильности для режима. И если Залужный – это военный специалист, его задача построить новый укрепрайон по Днепру и прикрыться живым щитом, то задача правящей группы – остаться у власти при любом развитии событий. Мир это будет или война – им надо два сценария. Первый фактор – это деньги, если их не будет в прежнем объеме, надо удешевлять войну. То есть меньше техники – больше людей. Поэтому на фронт берут уже и с ампутациями, и женщин, и видно, что они боятся поражения в зимней кампании. Но это, конечно, будет не полное поражение, а обставлено, как отход на более выгодные позиции к Днепру. Второй фактор – это действия России. Путин уже делал заявления, что мы по-прежнему готовы к переговорам, и даже хвалил Зеленского. «Им нужна какая-то лазейка» – зачем Зеленский затягивает переговоры о мире?