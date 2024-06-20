Петровский: Запад сам нарушает придуманные им же права человека

Петр Петровский, политолог:

Важный момент. Они же нарушают вот эти сами себе придуманные права человека. Мало того, что они всем навязывают, они нарушают их внутри. Вот выборы в Европарламент провели, да? Так. Смотрим социологические сферы. Антиэлитные вот эти все партии: АДГ, Марин Ле Пен, там Сара Вагенкнехт, Коммунистическая партия Чехословакии, Чехии и Моравии и прочее. Что смотрим? По соцопросам, там давали АДГ 21 %, написали 16 %. Австрийская партия свободы – 33 %, написали 27 %. А потом оказывается, кто проводит подсчет голосов, например, во Франции? Министерство внутренних дел. Интересно, да? Вот если бы у нас не было Центральной избирательной комиссии, этим бы занимался МВД, участковая комиссия, все пришли на участок, проголосовали, никаких наблюдателей нет, все. Я бы посмотрел, как эти товарищи бы реагировали, господа, да?

Григорий Азаренок, СТВ:

Ой, визжали бы, визжали

Петр Петровский:

Этот момент. Дальше. Средства массовой информации. Вот опять же, существуют средства массовой информации, да. Покажите мне где-нибудь, как вы выпускаете альтернативную точку зрения этих депутатов национального объединения – Сара Вагенкнехт и прочие. Нигде ничего. Только так, где-то в ютубчике. И то, как в Польше бы назвали «русская тряпка». Прокладка. И, конечно же, здесь вопрос очень сильно стоит. Я уже молчу о тайных тюрьмах. Я уже молчу о так называемой культуре отмены.

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