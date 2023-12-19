Раскол польских элит: как кризис повлияет на отношения между Минском и Варшавой?

Конфликт между Большим и Малым дворцом. Так в Польше называют противостояние, которое разворачивается между премьером Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Новое правительство отменило все назначения внутри судейского корпуса страны, отправило в отставку верхушку спецслужб. В планах также уволить руководство Польского телевидения. Вероятно, мера коснется и тех структур, которые признаны в Беларуси экстремистскими формированиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог: Новые депутаты польского парламента – редкие мастера внешней политики и дипломатии. Здесь на кадрах не пожар. Это депутат польского Сейма из огнетушителя погасил подсвечник, который зажгли в фойе парламента по случаю еврейского праздника. На видео он пояснил, что сделал это, потому что выступает против сатанинского культа.

То есть уже видно, что поляки, как обычно, выбрали себе в руководители не очень адекватных людей. А дальше, чтобы понять, что нас ждет в отношениях с Польшей, надо знать, кто за что отвечает в правительстве Туска.

Поскольку страна – часть НАТО и Евросоюза, внутри идет постоянная борьба за доступ к телу западных хозяев. Внешней политикой в Польше занимаются сразу четыре структуры. Контакты с американцами подмяла под себя канцелярия президента Анджея Дуды. За контакты с Евросоюзом отвечает премьер-министр Туск, потому что это вопрос получения европейских денег из фондов. Отдельно поляки выделяют «восточную политику» – Украина, Россия, Беларусь – этим направлением занимаются военные и агентство разведки, то есть нас воспринимают как врага и как поле боя.