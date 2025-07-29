Лукашенко: мы открыты для сотрудничества с Эфиопией по всем направлениям

Беларусь готова поставлять в Эфиопию весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования, а также обучать соответствующим технологиям эфиопских специалистов. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел Эфиопии. Гедион Тимотевос находится в Минске с двухдневным визитом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные направления сотрудничества: машиностроение, образование, технологическое взаимодействие и агропромышленный сектор. Сельское хозяйство – главная отрасль эфиопской экономики, ее доля в ВВП составляет порядка 35 %. И сегодня в африканском государстве делают ставку на модернизацию АПК, что в свою очередь открывает новые возможности для поставок техники и обмена опытом.

Беларусь рассматривает Эфиопию как перспективного партнера. Это вторая по численности населения страна в Африке с одной из самых быстрорастущих экономик в регионе. Несмотря на значительный потенциал, товарооборот между нами пока остается скромным – чуть более 26 миллионов долларов по итогам 2024 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим определенное место, свое место в Эфиопии для того, чтобы быть полезным для вас. Вы – член БРИКС, мы близко к равным членам БРИКС. Мы вам благодарны за то, что вы немало сделали для того, чтобы нас признать партнерами БРИКС. Поэтому благодарны вам и надеемся, что вы нас будете поддерживать и в будущем в этой организации.

Товарооборот у нас невелик, но он растет. И используя ваш интерес к Беларуси и наш интерес к Эфиопии, а также наши традиционные связи с советских времен. Мы встречались в Казани с премьер-министром, мы договорились, что Министерство иностранных дел Эфиопии и Беларуси выработают определенный план, дорожную карту нашего сотрудничества, что мы сегодня и делаем.

Мы готовы поставлять вам весь комплекс машиностроительной продукции, необходимой для Эфиопии. Мы готовы поставлять вам весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования. Но, кроме этого, мы готовы передавать вам соответствующие технологии и обучать ваших людей этим технологиям.

Вы всегда желанные гости для нас, поэтому милости просим в любое время в Беларусь. Мы абсолютно открыты для сотрудничества с вами по всем направлениям, начиная от военно-промышленного комплекса и заканчивая продовольственной безопасностью.