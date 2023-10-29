Николай Бордюжа: не удалось разъединить Россию и Беларусь – Лукашенко надо поставить памятник!

О ситуации на Ближнем Востоке, угрозе ядерной войны и состоятельности ОДКБ мы пообщались с бывшим генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей в программе «Неделя» на СТВ.
О ситуации на Ближнем Востоке, угрозе ядерной войны и состоятельности ОДКБ мы пообщались с бывшим генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
В этом году Беларусь председательствует в ОДКБ. Как вы оцениваете усилия нашей страны по регулированию тех конфликтов, которые есть внутри ОДКБ, и усилия, чтобы в целом наладить диалог между странами?
Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.):
Белорусская сторона всегда очень активна. На моей памяти, когда бы Беларусь ни возглавляла ОДКБ, как бы они ни были на первых ролях, всегда масса мероприятий, всегда масса инициатив, очень активная работа всех политических сил, начиная от Президента, заканчивая Министерством иностранных дел, обороны и другими структурами. По, во-первых, консолидации усилий всех государств, направленных на снижение напряженности. Во-вторых, по противодействию вызовам и угрозам. Поэтому я могу сказать, на мой взгляд, это фишка белорусского государства. Они всегда очень активны и конструктивны с точки зрения взаимодействия со своими партнерами.
Ольга Коршун:
Армения сегодня ведет себя так, что кажется, что она уже в шаге от того, чтобы покинуть ОДКБ. На неделе была новость, что Франция поставит вооружение, ПВО в том числе. Как вы считаете, Армения покинет ОДКБ?
Николай Бордюжа:
Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ, просто не представляю это будущее, потому что Армения настолько интегрирована с Россией, и не только экономически, ведь огромное количество армян, несколько миллионов армян, живут в России. У них связи со своей исторической родиной. У нас очень хорошие отношения со многими политическими силами Армении. Поэтому, на мой взгляд, это временные явления, но в любом случае Армения будет и с Россией, и Беларусью, и с ОДКБ.
Ольга Коршун:
Сегодня на полях вот этой конференции часто от спикеров звучал тот тезис, что и Европа, и мир на пороге большого, глобального конфликта. Как вы оцените вероятность такого столкновения, большой войны именно в Европе?
Николай Бордюжа:
Можно сказать, близко мы стоим от крупных военных столкновений. И вы посмотрите, ведь это не только Украина, сейчас загорелся весь арабский мир, именно вспыхнул. Мы видим, что происходит с Тайванем, как его накачивают оружием, как постоянно дразнят Китай, провоцируют Китай на ответные действия. Как, кстати, провоцировали Россию. Россию провоцировали на протяжении очень многих лет. Именно провоцировали, сталкивали, или руками украинцев, или напрямую европейцы, именно подводили к вооруженному конфликту. То же самое делают с Китаем. Если сейчас полыхнет еще на Востоке, то можно будет говорить о том, что большая часть мира находится в состоянии войны. И вы видите и слышите риторику, которая постоянно звучит со стороны руководства США, Европы. Все говорят о необходимости столкновения, необходимости поражения России, о стратегическом поражении. Как можно нанести стратегическое поражение ядерной державе? Это невозможно. Только в том случае, если развяжут ядерную войну. Поэтому я считаю, что вероятность крупного конфликта абсолютно реальна.
Ольга Коршун:
Ближний Восток – это вторая Украина? Будет такой же затяжной конфликт, о котором потом забудут? Или там как-то по-другому?
Николай Бордюжа:
Я думаю, это будет страшнее. Если тем более ввяжутся другие организации и другие силы, прежде всего антиизраильские. Во всяком случае этот конфликт, как бы он сейчас ни закончился, без последствий не останется, эти последствия на десятилетия.
Ольга Коршун:
Сейчас Запад взял еще одну стратегию. Пытаются всячески разрубить вот этот узел связи между Минском и Москвой. По-всякому, в том числе гибридные атаки предпринимаются. Как вы считаете, на каком уровне отношений сегодня Минск и Москва, Лукашенко и Путин? И что нужно делать союзникам дальше, как укреплять взаимодействие, в том числе военное?
Николай Бордюжа:
Нужно укреплять интеграцию, реальную интеграцию. Вот те программы, о которых говорил на сегодняшней конференции исполнительный секретарь Союзного государства Дмитрий Федорович Мезенцев, они призваны интегрировать наши экономики. Мы должны наши экономики увязать в одну. Суверенитет стран никто не отменял, суверенитет стран должен быть. Но экономическая составляющая, социальная составляющая, составляющая безопасности должны настолько быть интегрированы, чтобы это было одно целое. И тогда наши бывшие друзья не смогут нас разъединить. А такие попытки были всегда. Я думаю, что начиная с 1992 года, как только развалился союз и появились новые суверенные государства, главная задача всех спецслужб и США, и Европы – разъединение союзных республик и государств. Они работали по Центральной Азии. Кстати, и с Украиной тоже были хорошие отношения, но сделали все, чтобы эти отношения испортились. И делали все для того, чтобы испортились отношения между Россией и Беларусью. Благодаря мудрости руководителей наших... Я считаю, что Президенту Беларуси надо когда-то поставить памятник за то, что он делал все, чтобы не удалось разъединить наши два народа.