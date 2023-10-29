Николай Бордюжа: не удалось разъединить Россию и Беларусь – Лукашенко надо поставить памятник!

О ситуации на Ближнем Востоке, угрозе ядерной войны и состоятельности ОДКБ мы пообщались с бывшим генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В этом году Беларусь председательствует в ОДКБ. Как вы оцениваете усилия нашей страны по регулированию тех конфликтов, которые есть внутри ОДКБ, и усилия, чтобы в целом наладить диалог между странами?

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.):

Белорусская сторона всегда очень активна. На моей памяти, когда бы Беларусь ни возглавляла ОДКБ, как бы они ни были на первых ролях, всегда масса мероприятий, всегда масса инициатив, очень активная работа всех политических сил, начиная от Президента, заканчивая Министерством иностранных дел, обороны и другими структурами. По, во-первых, консолидации усилий всех государств, направленных на снижение напряженности. Во-вторых, по противодействию вызовам и угрозам. Поэтому я могу сказать, на мой взгляд, это фишка белорусского государства. Они всегда очень активны и конструктивны с точки зрения взаимодействия со своими партнерами.

Ольга Коршун:

Армения сегодня ведет себя так, что кажется, что она уже в шаге от того, чтобы покинуть ОДКБ. На неделе была новость, что Франция поставит вооружение, ПВО в том числе. Как вы считаете, Армения покинет ОДКБ?

Николай Бордюжа:

Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ, просто не представляю это будущее, потому что Армения настолько интегрирована с Россией, и не только экономически, ведь огромное количество армян, несколько миллионов армян, живут в России. У них связи со своей исторической родиной. У нас очень хорошие отношения со многими политическими силами Армении. Поэтому, на мой взгляд, это временные явления, но в любом случае Армения будет и с Россией, и Беларусью, и с ОДКБ.

Ольга Коршун:

Сегодня на полях вот этой конференции часто от спикеров звучал тот тезис, что и Европа, и мир на пороге большого, глобального конфликта. Как вы оцените вероятность такого столкновения, большой войны именно в Европе?

Мы близки к крупным военным столкновениям