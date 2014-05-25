В Украине 25 мая избирали президента

Новости Украины. В Украине 25 мая избирают президента. В выборах участвует рекордное число кандидатов — в бюллетень внесена 21 фамилия, но реально претендовать на президентский пост могут 17 человек. Однако основная борьба, по мнению экспертов, развернется между бизнесменом Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина», экс-премьером Юлией Тимошенко.

На территории страны работают около 34000 избирательных участков. За ходом голосования следят наблюдатели из 19 стран мира. Своих представителей отправила и Беларусь, приглашение было получено ещё в апреле. Во главе группы с нашей стороны секретарь Центризбиркома Николай Лозовик.

По словам наблюдателей, президентские выборы проходят при высокой явке, сообщили в программе Нововсти «24 часа» на СТВ.

Избиратель:

Для себя и своей семьи жду какого-то определения, наконец-то в государстве. Единственное, что меня интересует — окончание войны, которая у нас.

Владимир Перегинец, председатель избирательной комиссии:

Учитывая, что в этом году вместо одного бюллетеня, как это раньше было всегда, у нас четыре бюллетеня, поэтому время, сроки подготовки, во-первых, они сжаты были, во-вторых, огромное количество наблюдателей. Не знаю, сколько зарегистрировалось, но думаю, что не меньше трех-четырех десятков.

В Беларуси избирательные участки по выборам президента Украины 25 мая были открыты в посольстве Украины в Минске и в генеральном консульстве в Бресте.

Всего в списках избирателей около 12 тысяч человек: 7 тысяч граждан могли проголосовать в Минске и почти 5 тысяч – в Бресте.

Избирательные участки закрылись в 20.00.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Это голосование многие заранее называют «выборами в шоколаде». Прямая ассоциация с направлением бизнеса одного из кандидатов. Но вот ждать ли Украине сладкой жизни, пока говорить рано. 21 претендент на президентское кресло и у каждого, конечно, своя красивая упаковка, но вот начинку не оценишь, пока не попробуешь. Правда, шоколад под оберткой вполне может оказаться горьким.

Впрочем, некоторые кандидаты в президенты Украины, видимо, так и не вошли во вкус предвыборной гонки. Четверо претендентов буквально за считанные недели до дня голосования отказались от участия в выборах. Но по украинскому законодательству, их фамилии все же остались в бюллетенях. Неплохой плацдарм для изучения рейтинга. В одной избирательной лодке в рамках нынешней кампании оказались не только те, кому не привыкать быть на политической волне, но и профессор кафедры венерологии, профессиональный игрок в гольф и даже крупный бизнесмен, занимающийся коврами и карнизами.

Жители Украины:

— Выборы должны обеспечить стабильность в стране, стабильность власти, в регионах, уверенность в завтрашнем дне! Чтобы страна могла нормально развиватсья!

— Где деньги? Денег в стране нет, деньги разворованы, нужно вернуть. Придет хозяин или хозяйка, которая вернет эти деньги обратно в страну и отдаст тем, кто это заслужил.

— Хотелось бы честности, народ уже устал от вранья власти! Чтобы не было войны, чтобы не было волнений, не стреляли, не горели шины.

Продавец цветов Елена Апанасова, пожалуй, сама бы заплатила, чтобы расстаться с таким букетом воспоминаний. Во время беспорядков в Киеве она от страха закрывалась в своем магазинчике, теперь же двери для покупателей открыты, а вот надежды на прибыль по-прежнему под замком.

Елена Апанасова, продавец цветов (Украина):

События, которые происходили в Киеве, сказались на любом бизнесе, не только на цветочном. Потеряна уверенность в завтрашнем дне, идешь на работу, не знаешь, что будет происходить завтра или сегодня.

Экономическое положение Украины оказалось изрядно подкопчено «майдановскими» событиями. Сократился экспорт, почти на 18% просело машиностроение, приток иностранных инвестиций пока уходит только в минус. Впрочем, рядовым гражданам страны для оценки ситуации не нужно мыслить глобальными категориями. Достаточно заглянуть в собственный кошелек.

Алеся Тарасенко:

У меня трое детей, в аптеку часто приходится ходить, просто на глазах цены растут, мне страшно, что будет завтра.

После девальвации семье Тарасенко приходится регулярно перекраивать семейный бюджет и решать, в чем еще можно себе отказать. И все же на выборы Алеся надеется вовсе не только как на панацею от дыры в кармане. Говорит, деньги заработаем, важнее то, что купить не так просто.

Алеся Тарасенко:

Я бы хотела, чтобы не поливали грязью наших соседей, чтобы как раньше было — дружба и солидарность, чтобы люди не боялись. А не то, как сказала моя свекровь: летят самолеты, неужели нас будут бомбить.

Вера Юдина:

Когда я пошла на пенсию, 120 гривен для меня было вот так, а сейчас 1400 гривен для меня не то, что мало – это ужас! Сходить два раза на базар – и до свидания!

Вере Михайловне уже почти 90 лет, и не намного больше, если считать в долларах, пенсия. Со «своим» кандидатом на президентских выборах она определилась. И, по словам пенсионерки, случись голосование до пресловутых событий в стране, к претендентам у нее был бы целый набор требований. А теперь, по сути, одно – чтобы будущий лидер просто любил страну.

Вера Юдина:

Для меня было самое основное, чтобы это был настоящей души человек! Лично я жду, чтобы навел порядок в стране, чтобы президент был только за народ Украины!

По оценкам аналитиков, более 70% работающего населения Украины стало зарабатывать меньше, чем до начала кризиса. Причем, в гривнах. Не говоря уже о девальвации. Неизвестно, попадают ли в эту статистику олигархи, но очевидный факт: один из крупнейших бизнесменов страны, миллиардер Ринат Ахметов поседел в этот суровый период.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:

У нас обвальная Экономическая ситуация в Украине. Сегодня это связано с тем, что украинская экономика утратила управляемость. Взяли нынешние власти на себя обязательства выполнить требования международного валютного фонда, цены на газ на 40% будут увеличиваться, цены на лекарственные препараты увеличились где-то на 60%, цены на бензин (за апрель)— увеличение на 10-15%, а уровень заработной платы минимальной и то, что требованиям МВФ они не выполняют, остается прежней.

Кстати, Петр Симоненко был одним из тех, кто снял свою кандидатуру и сошел с избирательной дистанции. А ведь согласно социологическим опросам, опубликованным накануне выборов, этот кандидат мог бы претендовать на 6 место из 21. Четвертый и пятый результаты — у лидеров «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко. На третьем месте — самовыдвиженец Сергей Тигипко. Предполагаемое серебро — у Юлии Тимошенко. И абсолютный лидер президентской гонки, если верить рейтингам, — Петр Порошенко. Свой голос за украинского олигарха-кондитера собираются отдать более половины избирателей.

Михаил Слесаренко, политолог (Украина):

Многие воспринимают: о! как много людей поддерживают этого кандидата, значит, и я буду за него голосовать! Война рейтингов, война социологических измерений — кампания необычная, фактически она проходит в условиях боевых действий. Эта кампания короткая. Нормальный технологический отрезок — 6-8, а лучше 12 месяцев, сейчас фактически все ужалось в три месяца, даже в два месяца. За это время построить нормальную кампанию и добиться каких-то результатов очень сложно.

Из-за сжатых сроков, в которые пришлось формировать избирательные комиссии, на некоторых участках даже обзавелись вот такой схемой, чтобы «новички» ничего не перепутали в день выборов.

Владимир Перегинец, председатель избирательной комиссии (Украина):

Здесь вся технология: где испорчены, где – нет, как на дому голосовать, схема. Такие сжатые сроки наложили свой отпечаток.

Активность избирателей просто необыкновенная, я думаю, не менее 70-80%, может быть.

Мы приехали на тот же самый участок уже 25 мая, в день выборов, чтобы посмотреть, скажется ли сумбурная подготовка на организации внеочередного голосования. 8 утра — время открывать двери для избирателей. Они, кстати, уже пришли, но всех просят подождать. Пока опечатают урны, разложат бюллетени. Неожиданная, мягко говоря, картина для президентских выборов.

Кто-то, видимо, не определившись, изучает информацию о кандидатах прямо на участках. Кстати, таких сомневающихся, по разным данным, от 15% до 23 % от общего числа избирателей. Причем, большинство тех, кто еще не остановил свой выбор на одном из претендентов, по мнению социологов, проживают как раз на востоке Украины, где не утихают военные столкновения. На фоне очень непростой ситуации в стране, говоря о своих ожиданиях, люди не ставят благосостояние во главу угла.

Избиратели:

— Проголосовать, чтобы в Украине был мир, чтобы люди услышали друг друга, чтобы сохранить единую нашу державу.

— Пусть Украина будет единой, без войн, чтобы у нас была здоровая нация.

— Спокойствия в стране. Лучшей жизни, чтобы война, наконец, прекратилась.

— Чтобы никто не стрелял.

Что же касается Донецка и Луганска, в этих городах 25 мая не открылись избирательные участки — только в областях, но ополченцы еще утром пятницы заблокировали там более половины окружных избиркомов. Так или иначе, для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае – второй тур, и снова ожидание. Но кто бы ни стал новым украинским лидером, политологи напоминают: его полномочия уже не будут такими, как у Виктора Януковича.

Роман Кульчинский, политолог (Украина):

Пост президента не такой важный, как был раньше. Сейчас у премьер-министров больше полномочий, чем у президента.

А тем временем на Майдане о будущем Украины рассуждают кто на тяжелой технике, кто в душном костюме, а кто под лирику конца прошлого века.

Здесь практически ничего не изменилось. Разве что людей в палатках стало гораздо меньше. А в остальном — все еще лежат покрышки, только их, к счастью, не жгут в невыносимую жару, на месте та самая елка, а из нового на Майдане (не поверите) – появился огород! Вместо клумб – разбили грядки. Лучок, укропчик, а редиски и вовсе – ждут уже второй урожай!

Игорь Тимофейчик:

Огородом не прокормишься, но оно вселяет надежду, что жизнь продолжается, нужно жить и работать.

Сам Игорь на голосование не идет, говорит, не было времени взять открепление в родной Коломые. Дома ждет семья, но он честно предупредил родственников, что не знает, когда вернется. Изначально планировали убирать палатки в день выборов, но время Ч настало, а уезжать с Майдана не торопится ни Игорь, ни его друзья.

Игорь Тимофейчик:

Чего ждем? В принципе, знаем, чего ждем, но есть ли сомнение, будет ли все так, как мы хотели и за что люди отдали свои жизни? Как-то тревожно! В принципе, будет, но когда и какой ценой.

Итоги первого тура внеочередных президентских выборов в Украине должны подвести не позднее 4 июня. Выборов, где есть явный фаворит голосования, на фоне которого в отдельных регионах страны фактически идут боевые действия, кампании, в ходе которой чаще всего слышалось: «только бы не было войны».