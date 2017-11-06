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Первый секретарь ЦК КПБ об Октябрьской революции: «Это – уникальное событие ХХ века, которое спасло Российскую империю от краха»

06 ноября 2017 19:36
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Новости Беларуси. Какое влияние оказали события октября 1917 года на становление белорусской государственности? Мнение гостя ток-шоу «Что происходит».

Алексей Сокол, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Хочу сказать, что Компартия и я относимся к этой дате, как к празднику, и мы будем праздновать 100-летие. Чем является Великая Октябрьская социалистическая революция? Это уникальное событие ХХ века, которое повлияло на ход мировой истории, и мы это прекрасно все знаем.

Она спасла Российскую империю от краха и развала.

Она позволила белорусскому народу государственность. Являясь окраиной Российской империи, наша территория, которая постоянно попадала под раздел, под войны. Где процветала нищета и необразованное население было белорусское. После революции произошел скачок на территории социально-экономический и научно-культурный.

«Что происходит»: Октябрьская революция 1917 года

# Праздничные даты # Алексей Сокол

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