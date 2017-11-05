Что общего у Беларуси и ОАЭ, и в чем страны могут успешно сотрудничать?

Новости Беларуси. Эдакий оазис процветания среди бесплодной пустыни, одна из самых богатых стран на планете, невероятно интересная смесь из ультрасовременности и древнейшей арабской культуры. Все это – Объединенные Арабские Эмираты.

Так в чем же секрет успеха этого государства? «Конечно же, нефть», – скажете вы и будете правы – не до конца. Сегодня эта страна – законодатель моды в мире высочайших технологий. В общем, государство, у которого есть чему поучиться и с которым имеет смысл строить далекие планы в сотрудничестве. Опыт такой у Минска и Абу-Даби уже есть.

На неделе в ОАЭ с рабочим визитом находится глава нашего государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как обстоят дела в белорусско-эмиратских отношениях, 5 ноября Александр Лукашенко обсудил с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Это Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего – одна из ключевых персон в государстве. А на неделе столица арабских эмиратов стала и площадкой для переговоров Президента Беларуси с украинским лидером.

Объединенные Арабские Эмираты. Здесь, кажется, оживают те самые восточные сказки. Только вместо ковра самолета по здешним улицам вот-вот начнет курсировать воздушное такси, и прямо в пустыни теперь можно покататься на лыжах. Чудеса техники, словно из рога изобилия, щедро оплачивает фонтан нефтедолларов. Бедуины давно сменили экзотические шатры на комфортабельные квартиры.

Беларусь в ОАЭ на высшем уровне встречают с 2000 года. Такое тесное общение белорусского лидера с шейхами – случай уникальный, если не исключительный. Регулярные визиты Президента, а значит, личное общение с руководством страны, заложили фундамент отношениям экономическим. Ведь во взаимодействии со странами восточного региона, главное – доверие. Политологи шутят: размер эмиратских инвестиций напрямую зависит от количества выпитого вместе чая.

Валентин Милошеский, председатель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом Объединенных Арабских Эмиратов:

Так просто открыть там бизнес не получится. Не зря Президент сегодня общается там не только с президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, но и общается с бизнесменами. Потому что именно прямые контакты всегда очень важны и нужны. Без них не получится контакта между государствами. Сначала начинаются контакты между человеком, а потом начинаются контакты экономические, политические.

Эмираты – государство, безусловно, богатое. За 40 лет, начиная с момента, когда в недрах нашли нефть, ВВП ОАЭ вырос более чем в 190 раз. Потому за скорым наваром здесь не гонятся. Но если доверяют – то всерьез и надолго. Потому проекты с эмиратами – не на год – десятилетия вперед.

Во время визита на Аравийский полуостров, первым делом, Президент провел переговоры с министром юстиции Эмиратов, а Банк развития Беларуси и Фонд развития предпринимательства имени Халифы подписали кредитное соглашение на 25 миллионов долларов для развития частной инициативы.

Юлия Бешанова, СТВ:

И все-таки, главный вопрос: что же сближает такие далекие друг от друга географически страны. Сходств, на самом деле, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Кстати, столицы двух государств уже 10 лет, как побратимы. Так что связывают нас не только не близкие политические и экономические отношения.

Как и Беларусь, ОАЭ – молодое государство. Их суверенитету всего на 2 десятилетия больше, чем белорусскому. Мы «поднимали» государство на руинах Советского Союза, а арабские небоскребы, словно мираж, возникли из песков пустыни.

В начале 70-х семь эмиратов объединились в одно государство. И в этой стране путь к независимости вовсе не был простым. На неделе Александр Лукашенко возложил венок к Мемориалу памяти павших воинов в Абу-Даби. Памятник «Вахат аль Карама» с арабского языка дословно значит – «Оазис достоинства».

Экономика в этой Персидской стране схожа на модель белорусскую: четкое планирование, пятилетки и ставка на модернизацию. Сегодня ОАЭ – крупный экономический игрок. А Абу-Даби – самый богатый эмират. Главный донор здешней экономики, безусловно – углеводороды. Но власти стараются диверсифицировать доходы.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Арабские страны обычно не гонятся за какой-то прибылью, но те, что богатые, имеют деньги, готовы инвестировать в страны, с которыми складываются хорошие отношения, где действительно эти деньги будут в безопасности. Привлекательна тем, что это спокойная страна, которая старается со всеми быть на короткой ноге. Мы не создаем никому проблем. Более того, мы – спонсор безопасности. Мы отчетливо демонстрируем отсутствие агрессивности. У нас нет территориальных претензий.

Ожидается, что всего через 8 лет население аравийских монархий достигнет 59 млн человек. Причем «локалов» (так приезжие называют местных) – всего 13%. Одна из проблем молодого государства – отсутствие внятной системы образования. Для новых отраслей нужно специалисты. И здесь у Беларуси есть чему поучиться.

Валерий Голубский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Если, например, говорить о профессиональном образовании по ряду профессий строительного профиля (именно производственный персонал),у нас есть, чем поделиться. В области программного обеспечения…

Очень большой ориентир берут на восстановительную медицину Арабские Эмираты. Мы знаем достижения наши в области трансплантологии, например, других… То есть я хочу сказать, что направлений у нас немало для сотрудничества.

Эмираты – уникальная площадка для диалога. Можно сказать – плацдарм Персидского региона. Здесь решаются самые важные политические и экономические вопросы.

В дни визита белорусского лидера ОАЭ посетил и Петр Порошенко. Коллеги не упустили возможность обсудить текущие дела. Украина уверенно держится в топ белорусских экспортеров. Оживился после некоторого спада товарооборот. Страны стремятся к отметки в 8 млрд долларов, который уже демонстрировался ранее. В 2016 году в Украине на совместных предприятиях собрано более 2500 белорусских тракторов, порядка 180 комбайнов, около 500 лифтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть очень хорошая возможность и опыт. Я думаю, для вас тоже это не проблема расширить наше сотрудничество за счет сотрудничества напрямую регионов. Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши.

Засушливая пустыня диктует свои правила продовольственной безопасности. Огромную часть продукции эмираты экспортируют. Ежегодно в страну ввозят импортной продукции почти на 80 миллиардов долларов. Причем выбирают только лучшее. Пробиться на арабский рынок исключительно тяжело: конкуренция зашкаливает. Но белорусские хозяйственники не упускают свой шанс потеснить на здешних прилавках конкурентов. Даже шейхи распробовали отменный вкус нашей молочки.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Все белорусскую продукцию там знают, там знают наши удобрения, там знают нашу продукцию пищевую, там знают наши автомобили, наши приборы и так далее. Действительно, потенциал у нас огромный для сотрудничества.

Первое, что мы можем предложить, то что обсуждается – это реализация сборочных производств: МТЗ, МАЗа, «БелАЗ» рассматривает, «Гомсельмаш» идет туда, «Амкодор». Вот эти перспективы, которые мы реально предлагаем.

Еще один пункт сотрудничества – прямые инвестиции. За 6 месяцев 2017 года в реальный и банковский сектор Беларуси поступило больше 11,5 миллионов долларов. Растет и товарооборот. Плюс почти 300%. Значительно вырос экспорт.