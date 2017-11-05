Александр Лукашенко и Наследный принц Абу-Даби обсудили перспективы отношений Беларуси и ОАЭ
Новости Беларуси. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты проработают несколько масштабных проектов, которые еще более тесно свяжут экономики двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективы развития двусторонних отношений обсудили 5 ноября глава белорусского государства и Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ.
Дипотношениям двух стран уже четверть века. Политический диалог налажен давно. Но, кроме того, Объединенные Арабские Эмираты – экономически перспективное для Беларуси направление. Такое сотрудничество позволит нам выйти на рынок стран Персидского залива. Лидеры стран договорились, что Арабские Эмираты должны быть еще шире представлены в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы у вас в этот раз многое посмотрели: от сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски честно, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего тот госпиталь, который мы посетили – он вообще нас поразил.
Конечно же, очень важно, мы всегда с вами встречаемся по-дружески. Вам спасибо за это! Очень важна сфера двусторонних отношений. В прошлый раз мы договорились по ряду направлений сотрудничества, и эти направления мы вместе с эмиратской стороной пытаемся развивать.
Динамика в развитии двусторонних отношений показывает рост. За 8 месяцев 2017 года отечественные поставки выросли на треть по сравнению с показателями 2016. Особенно Эмираты заинтересованы в белорусском молоке, мясе и зерновых. Для примера: экспорт продовольствия за последнее время вырос в 10 раз. Кроме того, уже работает дилерский центр МАЗ, а тягачи «Волат» покорили пески пустыни.
В настоящее время наша страна заинтересована в привлечении арабских инвестиций и налаживании логистики.
В знак признательности за теплый прием Президент Беларуси преподнес в дар Наследному принцу Абу-Даби декоративное панно «Золотой орел», выполненное с использованием дерева и технологии чеканки. Еще один подарок – восточная сабля.