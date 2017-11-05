Александр Лукашенко и Наследный принц Абу-Даби обсудили перспективы отношений Беларуси и ОАЭ

Новости Беларуси. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты проработают несколько масштабных проектов, которые еще более тесно свяжут экономики двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипотношениям двух стран уже четверть века. Политический диалог налажен давно. Но, кроме того, Объединенные Арабские Эмираты – экономически перспективное для Беларуси направление. Такое сотрудничество позволит нам выйти на рынок стран Персидского залива. Лидеры стран договорились, что Арабские Эмираты должны быть еще шире представлены в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы у вас в этот раз многое посмотрели: от сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски честно, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего тот госпиталь, который мы посетили – он вообще нас поразил.

Конечно же, очень важно, мы всегда с вами встречаемся по-дружески. Вам спасибо за это! Очень важна сфера двусторонних отношений. В прошлый раз мы договорились по ряду направлений сотрудничества, и эти направления мы вместе с эмиратской стороной пытаемся развивать.