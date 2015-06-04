Первый официальный визит президента Индии в Беларусь завершен – новый этап отношений уже стартовал

Новости Беларуси. Два дня переговоров. И как результат – увеличение товарооборота в два раза. Беларусь и Индия выходят на новый уровень сотрудничества. 4 июня завершился визит в нашу страну президента Индии Пранаба Мукерджи.

Конечным пунктом в насыщенной программе стало участие в бизнес-форуме. На его открытии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности предоставить Индии выход на рынок Евразийского экономического союза при наличии производств в нашей стране.

Потенциал на сотни миллионов долларов. Совместные бизнес-идеи Беларуси с Индией обсуждают на традиционной минской площадке. Для встреч высокого уровня – Национальная библиотека.

4 июня здесь не просто обсуждали, договаривались и подписывали новые контракты – демонстрация потенциала. Индийская фармакология в рекламе не нуждается.

Наш Минздрав предлагает сразу три инвестпроекта – сумма в 50 миллионов долларов. Операционный стол – белорусская разработка. Все самые современные функции – эффект памяти. Множество положений меняет без рывков и шума.

Одна из особенностей этого операционного стола – панель опускается намного ниже, чем у многих аналогов. Нажимаем на пульте управления одну кнопку, и теперь нейрохирург может проводить сложные и длительные операции сидя.

Андрей Елисеев, председатель правления предприятия по производству медицинского:

Для Индии он интересен тем, что при производстве данных столов используются самые современные передовые комплектующие европейских производителей, но при этом сама разработка сделана в Беларуси и стол адаптирован для эксплуатации в более сложных условиях, а также для условий удаленных от центра клиник, где не всегда возможен быстрый сервис и обслуживание.

Продолжать операцию можно, даже если пропало электричество. Индийские врачи привыкают к этому чуду техники. Контракт по комплексному оснащению индийских клиник нашим оборудованием, кстати, уже подписан.

А это представитель медицинских кругов Индии. В Беларуси ищет надежных партнеров, чтобы вместе осваивать новые рынки. Вполне возможно, по средством совместного предприятия.

Рамдас Куте, глава фармацевтической компании (Индия):

Наша компания производит таблетки, масла и кремы. Работаем на многих рынках, в том числе в России и Казахстане. А вот в Беларуси аналогов наших препаратов пока нет. Так что хотим предложить вам уникальные продукты. Подумываем о развитии здесь СПА, массажа и йоги.

О том, что белорусско-индийский бизнес может быть успешным, говорят уже действующие проекты. Гродненская область, ТЭЦ-2. В реконструкции приняла участие индийская компания, инвестиции составили 55 миллионов долларов. 4 июня здесь открыли памятный знак.

Прямая трансляция. Телемост связал Гродно и Минск – участников торжественной церемонии с участниками бизнес-форума.

Девандер Толли, старший инженер индийской компании (Индия):

Монтаж и запуск газотурбинной установки здесь, на Гродненской ТЭЦ – это, безусловно, важное и значимое событие для обеих сторон, и для нашей компании в частности. Однако мы надеемся, что это не последний совместный наш проект. Мы будем и дальше прикладывать усилия и развивать наше сотрудничество с Беларусью.

Владимир Шатерник, генеральный директор РУП «Гродноэнерго»:

Мы достигли экономии в 130 млн кубических метров газа, что соответствует 24 млн долларов в год. Если до ввода данного объекта гродненская энергосистема вырабатывала порядка 35% электрической энергии для потребителей Гродненской области, то с вводом данного объекта этот процент увеличился до 70. Это очень значимая величина.

Качество и показатели даже выше, чем анонсировали зарубежные партнеры, – отметит на открытии форума глава нашего государства. В свою очередь, надежность и благоприятные условия для индийских бизнесменов белорусская сторона гарантирует.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В наше непростое время очень многие предприниматели, бизнесмены, руководители крупных предприятий говорят о кредитовании, финансировании более выгодном и льготном. В результате наших последних визитов и договоренностей в Азиатском регионе с Китайской Народной Республикой, Пакистаном, Индией, ранее Вьетнамом и другими государствами, проблем с кредитами нет, и это очень выгодные кредиты. Вы знаете, что во время последнего визита Си Цзиньпина в Беларусь достигнута договоренность о выделении Беларуси $7 млрд дополнительных к тем $15 млрд., которые они выделяли под совсем небольшой процент. Но это должны быть эффективные проекты. И мною принято решение, что мы не будем здесь делить наши предприятия на частные и государственные. Все имеют право и могут получить эти кредиты под развитие производства. Тоже самое вчера высказался и президент Индии о том, что Правительство поддерживает и будет поддерживать индийские и белорусские компании, предоставлять им льготные кредиты для кредитования эффективных проектов. Поэтому, я бы сказал, впервые в истории в Беларуси созданы такие уникальные условия для работы бизнеса. Главное – это проекты. Скажу откровенно, их просто не хватает сегодня. Потому что ужесточился подход к ним: просто так, без всяких гарантий, производить и на склад складывать продукцию в наше время дело плохое. Поэтому есть хороший проект – будем поддерживать, будем финансировать.

Главы государств – о взаимном интересе в масштабах страны и на примере отдельных компаний. Импульс для роста товарооборота придает интерес на самом высоком уровне.

Пранаб Мукерджи, президент Республики Индия:

Товарооборот Беларуси и Индии во многом ниже своего потенциала. Мы можем повысить уровень торговли до $1 млрд. к 2020 году. Этого можно достигнуть, если Беларусь и Индия расширят диапазон торгового ассортимента, повысят долю высоких технологий и увеличат взаимодействие в таких сферах, как здравоохранение, IT, финансовых услуг, транспорта и логистики. Мы подписали дорожную карту сотрудничества. Этот документ значительно сфокусирован на экономическом, инвестиционном партнерстве, а также сотрудничестве в сфере технологий.

В зале – более сотни белорусских бизнесменов и четыре десятка представителей Индии. Самые разные сферы.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В составе индийской делегации в том числе есть представители и руководители компаний всемирно известной индийской киноиндустрии. Они сегодня встречаются с нашими для того, чтобы посмотреть возможности сотрудничества и в этой сфере.

Стенд нашего научно-исследовательского института: бортовая электроника специального назначения уже стоит на индийских танках.

Николай Домбровский, заместитель директора научно-исследовательского унитарного предприятия:

Подписан контракт на модернизацию индийских танков, где мы будем предлагать более совершенную модель, современную модель этого монитора. Если вы видите, цветная, с повышенным разрешением. Мы будем предлагать новинки и для авиации. Это самый современный монитор с мощным встроенным вычислителем.

В течение нескольких лет, по плану, появится и совместное производство на территории Индии. Реальный эффект от деловых встреч и белорусско-индийских переговоров.

4 июня на бизнес-форуме подписан ряд соглашений. Наш подшипниковый завод. С партнерами договорились о новых поставках.

Александр Лабусов, генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод»:

На 1 млн долларов мы контракт подписали, и обеспечим эти поставки. Кроме того, сейчас будем сертифицировать нашу новую продукцию на железных дорогах Индии. В перспективе полагаем еще раз удвоить свои поставки туда.

«БелАЗ» на индийский рынок начал активное продвижение пять лет назад. Самар Шахил представляет на пространстве крупнейшей страны Южной Азии интересы белорусского гиганта.

Самар Шакил, исполнительный директор «BelAZ-Enrika Mining equipmets and services» (Беларусь-Индия):

Наша задача сейчас не только толкать «БелАЗ» на индийском рынке, который, кстати, великолепно себя показал в самых тяжелых наших погодных условиях, где плюс 52 градуса. Очень хороший отклик, расход топлива. Сейчас крупный индийский капитал собирается делать большие вложения в Африке, в Австралии, в Индонезии. Мы хотим, чтобы они посмотрели на «БелАЗ».

Сегодня подписали трехстороннее соглашение. Еще одна индийская компания желает развивать сервис.

Олег Степук, первый заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Наше сегодняшнее соглашение, которое мы подписали, имеет пятилетний контракт, где оговорена сумма около 100 миллионов долларов.

Большой индийский бизнес о Беларуси теперь знает еще больше. Каждый нашел здесь свой интерес. И тракторы, и техника для сельского хозяйства, и карьерные самосвалы, и автокомпоненты на огромном индийском рынке могут занять свое место.

Раджеш Сарайа, глава металлургической компании (Индия):

Много нужно удобрений, химии, металлургии, оборудования, тяжелого машиностроения. Это идет в комплексе. И Беларусь умеет пользоваться этим потенциалом.

Задел на будущее – новые связи и новые цифры. Экономический эффект в ближайшие годы будут подсчитывать обе стороны.

4 июня президент Индии встретился с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Межпарламентский диалог между странами был налажен и ранее.

А перед отъездом почетный гость делает остановку, чтобы возложить венок к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кортеж Пранаба Мукерджи отправляется в Национальный аэропорт. Первый официальный визит президента Индии в Беларусь завершен – новый этап отношений уже стартовал.