Александр Лукашенко: Индия может воспользоваться выходом на рынок ЕАЭС при наличии производств в Беларуси

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота в два раза за два дня переговоров. Беларусь и Индия выходят на новый уровень сотрудничества. 4 июня завершился визит в Беларусь президента Индии Пранаба Мукерджи. Конечным пунктом в насыщенной программе стало участие в бизнес-форуме. На его открытии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности предоставить Индии беспрепятственный выход на рынок Евразийского экономического союза при наличии производств в нашей стране. Также компаниям с индийским капиталом — гарантирована поддержка.

Ожидаемый эффект — увеличение товарооборота между странами. Его планируется удвоить уже в 2016 году.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Индия является нашим надежным партнером в Азиатском регионе. Торгово-экономическое сотрудничество с ней активно развивается и дает позитивные результаты. Товарооборот между нашими странами в последнее время демонстрирует устойчивые тенденции к росту, хотя он, конечно же, для потенциала наших государств слишком небольшой, даже, я бы сказал, смешной. Поэтому нам надо и в ходе этого форума договориться о том, чтобы этот товарооборот в течение уже будущего года можно было удвоить. Прорабатывается возможность создания совместных производств. Рассматриваются вопросы участия Беларуси в модернизации индийских нефте- и угледобывающих мощностей. Белорусская сторона заинтересована также в развитии совместных производств в области фармакологии, информационных и коммуникационных технологий.

Такие предприятия мы будем создавать в индустриальном парке «Великий камень». В наше непростое время очень многие предприниматели, бизнесмены, руководители крупных предприятий говорят о кредитовании, финансировании более выгодном и льготном. В результате наших последних визитов и договоренностей в Азиатском регионе с Китайской Народной Республикой, Пакистаном, Индией, ранее Вьетнамом и другими государствами — проблем с кредитами нет, и это очень выгодные кредиты. Вы знаете, что во время последнего визита Си Цзиньпина в Беларусь достигнута договоренность о выделении Беларуси $7 млрд дополнительных к тем $15 млрд., которые они выделяли под совсем небольшой процент. Но это должны быть эффективные проекты. И мною принято решение, что мы не будем здесь делить наши предприятия на частные и государственные. Все имеют право и могут получить эти кредиты под развитие производства. Тоже самое вчера высказался и президент Индии о том, что правительство поддерживает и будет поддерживать индийские и белорусские компании, предоставлять им льготные кредиты для кредитования эффективных проектов. Поэтому, я бы сказал, впервые в истории в Беларуси созданы такие уникальные условия для работы бизнеса. Главное — это проекты. Скажу откровенно, их просто не хватает сегодня. Потому что ужесточился подход к ним: просто так, без всяких гарантий, производить и на склад складывать продукцию в наше время дело плохое. Поэтому есть хороший проект — будем поддерживать, будем финансировать.

Пранаб Мукерджи, президент Республики Индия:

Товарооборот Беларуси и Индии во многом ниже своего потенциала. Мы можем повысить уровень торговли до $1 млрд. к 2020 году. Этого можно достигнуть, если Беларусь и Индия расширят диапазон торгового ассортимента, повысят долю высоких технологий и увеличат взаимодействие в таких сферах, как здравоохранение, IT, финансовых услуг, транспорта и логистики. Мы подписали дорожную карту сотрудничества. Этот документ значительно сфокусирован на экономическом, инвестиционном партнерстве, а также сотрудничестве в сфере технологий.

На форуме в Национальной библиотеке собрались около сотни представителей деловых кругов, практически половина — из Индии. Белорусские ученые представили новейшие разработки. Индийские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве в разных сферах, прежде всего, это информационные технологии, фармацевтика, космические исследования.

Итогом форума стало подписание целого ряда двусторонних документов и контрактов.

Впрочем, уже есть и реальные проекты. В ходе форума в режиме онлайн транслировалась церемония открытия памятного знака на Гродненской ТЭЦ-2. В ее реконструкции участвовали белорусские и индийские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Представлены три новых инвестпроекта в области фармацевтики с общим объемом инвестиций более $50 млн. В том числе представлено медицинское оборудование, которое разработано нашими специалистами. Оно уже сертифицировано в Индии в рамках программы «Делай в Индии». В ближайшее время начинается выпуск этого оборудования уже в Индии.

Раджеш Сарайа, бизнесмен (Индия):

В Индии есть уже много совместных предприятий. БелАЗ есть в Индии, тракторный завод, который хочет делать совместно (будет подписан меморандум), нужны удобрения, химия, металлургия, оборудование и тяжелое машиностроение. То есть оно идет в комплексе. И Беларусь имеет все эти потенциалы.