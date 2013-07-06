Площадь Государственного флага в Минске – проявление патриотизма для каждого человека, который родился в Беларуси и любит свою страну

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси. Все государственные символы в радиусе 50 метров. Флаг, который трудно не заметить. Место для государственных церемоний, отдыха белорусов, экскурсий туристов. В Минске появилась новая площадь – площадь Государственного флага.

Площадь флага – без преувеличения уникальна и эксклюзивна. Это первый объект в Беларуси, который получил название государственного символа нашей страны. Снизу трудно представить широту полета и размах флага, а ведь его площадь – почти 100 квадратных метров, вес – 25 килограммов. Он выполнен из специальной водонепроницаемой и невыгораемой ткани. Поднимать и опускать полотнище можно как автоматически, так и с помощью дистанционного управления.

Пожалуй, самый трогательный момент церемонии – президент Беларуси склоняет голову перед государственным флагом Республики Беларусь. Точная копия полотнища отправилась в Музей современной белорусской государственности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В самом сердце Минска мы задумали и возводим целый комплекс, включающий в себя площадь Государственного флага, Дворец Независимости и зал торжеств. Этот комплекс станет красноречивым символом нашего суверенитета, нашей независимости. Покажет всему миру, что Беларусь состоялась как государство, которое уверенно смотрит в будущее.

Прямую трансляцию с церемонии открытия площади Флага вели все государственные каналы страны. Зрелищность оправдала рейтинг. Мероприятие не стало строгим и пафосным. Это был живой концерт под открытым небом, где было место радости, гордости и даже слезам.

Действительно, у многих во время поднятия флага зашкаливали эмоции. Как будто по сценарию остросюжетного фильма, в самый пик торжества, флаг долго не развязывался, заставив понервничать несколько тысяч наблюдавших за этим поистине историческим событием. Однако развязка истории не заставила себя долго ждать, отчего финал церемонии показался еще более радостным и впечатляющим: прогремел артиллерийский салют, фейерверк, в небо взлетели сотни шариков цветов белорусского флага.

Наличие в стране площади Флага – это главный признак отношения к государственным символам. Подобные места почета существуют и в других странах: 50-метровый флагшток в испанском Мадриде, 100-метровые – в Абу-Даби, Аммане, Астане, столице Бразилии. Самый высокий флагшток – в столице Таджикистана – 165 метров. Всего на три метра ниже развивается флаг Азербайджана. Кстати, именно на бакинский проект площади Флага ориентировались белорусские архитекторы.

Анна Аксенова, главный архитектор проекта площади Государственного флага:

Когда мы рассматривали именно бакинскую площадь, мне почему-то показалось, что она выполнена современно, интересно, она имела как градостроительное решение интересное, так и архитектурное. И мы решили, что это может являться аналогом для нашей площади Государственного флага.

Полет фантазии белорусских зодчих метражом флагштока не ограничивали. Архитекторы сами себе подрезали амбиции. Как бы не хотелось побить мировой рекорд по масштабности проекта, впечатлять решили не размерами, а соразмерностью с высотой близлежащих зданий.

Анна Аксенова, главный архитектор проекта площади Государственного флага:

Когда мы разрабатывали, нас, конечно, не ограничивали. Но, учитывая наши природные, погодные условия, то, можно сказать, любой очень высокий флагшток мог уйти за облака. Облака у нас ходят очень низко. Мы бы не увидели развивающегося флага в какие-то определенные дни нашего сезона.

Архитекторы предлагали несколько точек для размещения площади Флага. Например, Октябрьскую. Но здесь флаг был бы менее заметен и хуже развевался. При выборе места для размещения главных государственных символов просчитывалась даже роза ветров.

Лучшим местом для беспрепятственного, эффектного, обзорного и, что не мало важно, знакового реяния флага стал проспект Победителей. Над проектом работали молодые архитекторы под руководством профессионалов. Они родились под этим флагом. И очень ответственно отнеслись к такому заданию. Иногда даже со слишком большим усердием, предлагая несколько авангардные идеи для такого проекта.

Анна Аксенова, главный архитектор проекта площади Государственного флага:

Предлагалось сделать, например, видовую площадку на флагштоке. Это, я считаю, несовместимо именно с символикой этой площади. Она требует аскетичного подхода. Нельзя вокруг, например, гербов что-то делать такое навороченное. Надо все очень сделать строго и достойно для символа нашего государства.

Ширина флагштока – 30 сантиметров вверху и полтора метра в основании. Высота – 70 метров. Это почти, как 25-этажный дом. Флагшток выполнен из нержавеющей стали и одновременно выполняет функцию городского маяка. Кроме того подсвечивается прожекторами.

Есть в стеле и небольшой секрет: в основании флагштока маленькая, едва заметная дверь. За ней находится лестница для технического обслуживания: поменять лампочку, смазать шарнир. Однако пройти туда сможет только специалист. У двери – всего один ключ, без дубликатов.

Сергей Пак, прораб СУ № 51 ОАО «Минскпромстрой»:

Как она открывается, когда на дверце никаких признаков отверстия для ключа нет? Здесь располагаются четыре болта, которые откручиваются. Дверь открывается как обычная створка. Она висит на двух петлях.

Флагшток тщательно защищен от посторонних. Людям, не имеющим отношения к обслуживанию стелы, даже нельзя подниматься по лестнице. Кстати, и она временная. Скоро ее уберут и тогда уже подняться по скользкому основанию гранита будет практически невозможно.

Для тех, у кого любопытство не заходит за рамки дозволенного, площадь Государственного флага всегда открыта. Планируется, что здесь будут проходить самые важные церемонии для страны и для каждого человека в частности: в окружении главных государственных символов – флага, текста гимна, гербов всех областей это будет более торжественно и памятно. И это не пафос, а нормальное проявление патриотизма для каждого человека, который родился в Беларуси и любит свою страну.