Строительство площади Государственного флага в Баку обошлось в $32 млн, но для азербайджанцев она бесценна

Новости Азербайджана. Беларусь не придумала высокий флагшток с государственным стягом, а просто сделала как у всех, по-людски, как говорят в народе. Огромные полотнища на большой высоте реют во многих странах мира. Рекордсмены – Таджикистан и Азербайджан. Эти флагштоки, превышающие 160 метров (более чем в два раза выше, чем в Беларуси), включены в Книгу рекордов Гиннесса.

Национальный навигатор. О том, что это азербайджанская земля, моряки видят еще в открытом море. Экипажи авиалайнеров, заходящие на посадку в бакинский аэропорт с Каспийской стороны, тоже подспудно ориентируются на этакий маяк. На побережье азербайджанской столицы уже почти как три года возвышается самый большой в стране, а некогда и в мире, государственный флаг.

В ноябре 2007 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ: быть в Баку площади Государственного флага. И уже спустя несколько недель в бакинском поселке Баилова заложили фундамент.

Али Татлыев, президент клуба «Човган»:

Самое главное для нас, большая честь, чтобы мы флаг нашего государства подняли высоко, чтобы наш народ гордился нами.

Торжественное открытие площади Государственного флага Азербайджана прошло 1 сентября 2010 года.

Церемонию открытия и торжественный подъем азербайджанского символа в прямом эфире наблюдали не только по национальному телевидению. Некоторые европейские телеканалы вели прямую трансляцию. Ведь в то время флаг гигантских размеров был абсолютным мировым рекордом, занесенным даже в Книгу рекордов Гиннесса.

Но титул «самый высокий» у азербайджанского флагштока спустя 9 месяцев отбил таджикский соперник. В Душанбе оказался коллега повыше, но всего на 3 сантиметра.

Но вернемся к первоисточнику. К планированию нового национально значимого объекта подошли с присущим кавказцам максимализмом. Площадь занимает 60 гектар. Азербайджанский размах и вот некоторые параметры: высота флагштока – 162 метра, ширина самого флага – 35 метров, длинна – 70, и внушительный вес – 350 килограммов. Гигантское сооружение благодаря применению новейших технологий может выдерживать ветер скоростью до 58 м/с.

Однако в те дни, когда скорость ветра превышает 20 м/с, флаг должен быть спущен. Но в ветреном Баку, столицу издревле так и называют – «город ветров», по расчетам разработчиков, таких дней не больше 50 в год.

Хотя со дня официального открытия «великан» дважды мелькал в «чрезвычайных сводках». На третий день оригинальный флаг был заменен, так как его разорвало штормовым ветром. А еще через полгода сильный ветер так раскачал флагшток, что спасатели МЧС, останавливая колебания огромной конструкции, вынуждены были эвакуировать жителей близлежащего 9-этажного дома – вдруг 220-тонная конструкция не устоит. Но символ независимого Азербайджана, невзирая на провокации погоды, выстоял.

Жители Азербайджана:

Как я отношусь к тому, что у нас есть площадь герба и флага? Отлично. Корабли туда-сюда идут, со стороны можно видеть. Это как маяк.

Это наша гордость.

Красивые места любят все, также и я. Побольше бы таких мест.

Фархад Валиев, председатель общества молодых юристов:

Каждый день я проезжаю по проспекту мимо площади Государственного флага и каждый день я задумываюсь над тем, как люблю свою страну. А еще я планирую в ближайшее время привезти на площадь своего трехлетнего сына, рассказать об истории Азербайджана и познакомить его с символами нашей независимой республики.

Это правильно, что у нас построили такую площадь. Строительство обошлось в 32 млн долларов. Я считаю, на самом деле такому месту нет цены.

Вообще в Азербайджане сразу заметно – национальный символ здесь не просто официальный атрибут. Флаги, маленькие и большие, развеваются повсеместно: и на зданиях, и в парках. И это вряд ли для патриотического воспитания. Кажется, у азербайджанцев любовь к своей стране с такими напоминаниями не обостряется. Она, что ли, врожденная.