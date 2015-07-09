Перспективы взаимодействия Беларуси с БРИКС и ШОС – мнения политологов

Новости Беларуси. О перспективах взаимодействия нашей страны с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества уже говорят белорусские политологи. Мнение, которое объединяет большинство экспертов: голос Беларуси услышан, и ведущие экономики мира рассматривают нас, как равноправного партнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – великолепная пятерка и она же вратарь мировой геополитики. Благозвучная последовательность букв – БРИКС, так уж получилось, созвучна с английским «bricks» – кирпичи. Совпадение, конечно, но как принято говорить в таких случаях, сакральное. Сегодня БРИКС, действительно, основной строительный материал мировой экономики.

Андрей Русакович, политолог:

Если мы посмотрим БРИКС, то в программных документах записано, что это одна из движущих сил современности. Поэтому участие Беларуси в таких организациях, диалог с ними, использование экономических, политических возможностей данных структур является очень перспективным и своевременным.

БРИКС – пятерка совершенно разных стран, но вместе – огромная сила, причем быстрорастущая. 3 миллиарда человек – чуть меньше половины населения Земли и, конечно же, колоссальный ресурс: Бразилия с её сельскохозяйственным потенциалом, Россия с полезными ископаемыми, Индия – мировой лидер в IT, Китай – огромная фабрика и, наконец, ЮАР – почти вся таблица Менделеева под ногами. Получить приглашение в этот мировой клуб и престижно, и выгодно.

Николай Сергеев, политолог:

Это новые, очень мощные полюса мира. Однополярный мир, который хотели построить Соединенные Штаты, не состоялся. Сам Запад оказался в глубоком кризисе. Мы видим, что сейчас происходит в Евросоюзе. Поэтому очень важно то, что Беларусь находится рядом и вместе, потому что это колоссальный экономический потенциал и, самое главное, это гарантия того, что Беларусь будет развиваться так, как она считает нужным, как считает нужным ее народ, а не по каким-то лекалам, которые будет писаться в Вашингтоне и Брюсселе.

А еще БРИКС это четверть площади суши и каждый четвертый доллар, заработанный на планете. Чего стоит одна китайская экономика – сегодня крупнейшая в мире. Потенциал этой связки мировых геополитических кирпичей приближается к уровню «Большой семерки».

Внимание к Беларуси со стороны таких гигантов, конечно же, не случайно. Политика такого масштаба – это исключительно холодный расчет.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

На этом форуме присутствуют представители стран почти половины мирового населения, представители огромнейших экономик. Поскольку у нас постоянно стоят задачи модернизации экономики, привлечения иностранных инвестиций, конечно, наше присутствие там – это в наших национальных интересах, это должно принести нам серьезные дивиденды в будущем. Поскольку страны, которые присутствуют в этих трех форматах, максимально лояльно и дружелюбно настроены к Республике Беларусь.

Безусловный плюс – стратегические отношения Беларуси с каждым государством БРИКС, но получить зеленую карту от всей компании –дорогого стоит. Партнерские отношения с сильными мира сего для небольшого европейского государства – это огромные возможности.

Андрей Русакович, политолог:

Если говорить, например, о таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества, то она работает в Азиатском регионе, и Беларусь тут очень важное связующее звено. Например, между ШОС и Евросоюзом.

Шанхайская организация сотрудничества – еще один заметный игрок на геополитической карте мира. Шестерка стран на Евразийском континенте – это хорошо знакомые нам партнеры по постсоветской интеграции – Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и, конечно же, Китай – наш большой азиатский друг. К мнению Беларуси в этой компании прислушиваются, а наше участие в нынешней встрече, безусловно, знаковое. Статус Беларуси повышен до уровня наблюдателя.

Юрий Шевцов, политолог:

В Украине кризис надолго, к сожалению. И Беларусь оказалась единственным надежным сухопутным мостом между Россией и Европейским союзом и уже между Китаем и ЕС, где-то можно говорить, что между ШОС и ЕС. Безусловно, это делает Беларусь более видимой на международной арене.