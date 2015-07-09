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Беларусь рассчитывает на поддержку ОБСЕ во время минских переговоров по ситуации в Украине

09 июля 2015 10:32
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на поддержку ОБСЕ во время минских переговоров по ситуации в Украине. Об этом 9 июля заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе планируют обсудить на неформальной встрече высокого уровня в Хельсинки представители крупнейшей в мире региональной организации, занимающейся вопросами безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Белорусская сторона исходит из того, что предстоящая встреча предоставит возможность рассмотреть назревшие вопросы реформирования ОБСЕ, адаптации организации к современным задачам с акцентом на предотвращение конфликтов. Рассчитываем на консолидированную поддержку со стороны всего сообщества ОБСЕ мирного процесса и той работы, которая ведется на минской площадке в рамках трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп.

# Дмитрий Мирончик # ОБСЕ

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