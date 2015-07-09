Александр Лукашенко встретился с президентами Бразилии, Афганистана, Ирана и Монголии

Новости Беларуси. И начнем с новостей из центра мировой политики последних дней – Уфы. Столица Башкортостана принимает сразу два крупных международных саммита – БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества. Лидеры стран-участниц проводят переговоры в узком и расширенном составах.

Насыщенный график и у президента Беларуси. Александр Лукашенко уже провел несколько продуктивных двухсторонних встреч. Так, состоялись переговоры с первыми лицами Афганистана, Ирана, Монголии и Бразилии. Подробности диалогов на высшем уровне в репортаже корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Новые скверы и парки, вновь отстроенный международный аэропорт и дорожные развязки, реконструированный железнодорожный вокзал. К международным саммитам Уфа готовилась далеко не один день. И все для того, чтобы принять около 10 тысяч иностранных гостей.

Если вчера столица Башкортостана встречала гостей саммита проливным дождем, сегодня заметно потеплело. Еще больше потеплеть должны и отношения между приглашенными на саммит странами, – говорили в кулуарах журналисты. Даже погода благоволит.

На форуме этого года много «впервые». К примеру, то, что саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС решили объединить. В первую очередь потому, что Россия сейчас председательствует в двух организациях. Кстати, одной из первых приглашение на форумы получила и Беларусь.

Накануне Александр Лукашенко прилетел в столицу Башкортостана. Первый день на саммитах – и уже первые «белорусские» новости: отныне в Шанхайской организации сотрудничества статус нашей страны будет повышен до уровня наблюдателя. Причем, Беларуси есть что привнести.

Владимир Макей, министр иностранных дел республики Беларусь:

Мы не собираемся прийти, чтобы получить что-то от этой организации, мы собираемся тоже внести свой вклад. У нас очень развита промышленность, мы очень активно взаимодействуем по ряду направлений, в ряде секторов.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы как относительно небольшая открытая экономика заинтересованы в продвижении своего экспорта. Это ключевой вопрос. Поэтому площадка многоформатных отношений создает и возможность для хорошей, серьезной двусторонней повестки. У главы государства напряженный график, практически каждый 45 минут мы встречаемся со странами, представленными на этой площадке.

Сегодняшний же день для Беларуси начался с налаживания двусторонних контактов. К примеру, с Бразилией. Для журналистов – лишь несколько кадров протокольной съемки.

Дилма Русеф руководит Бразилией уже больше 4 лет. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Сегодня политик уверена: налаживать нужно активный международный диалог. Заинтересована страна и в партнерстве с Беларусью.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Перспективы нашего сотрудничества есть, они очень конкретные. Мы, например, закупаем у Бразилии самолеты «Эмбраер», но есть возможность для расширения сотрудничества в авиационной сфере. Например, у нас есть подготовленные кадры, авиазавод. И мы могли бы создать региональный центр технической поддержки для этих самолетов. Президент Бразилии согласилась с этим нашим предложением. Дальше мы договорились, что мы можем создать на территории Бразилии производственный кластер, где могли бы производиться в рамках совместных предприятий наша сельскохозяйственная техника, большегрузные автомобили «БелАЗ», наши автомобили, наши тракторы.

Если Бразилия достаточно давний партнер нашей страны на Латиноамериканском континенте, то двустороннее сотрудничество с Афганистаном на стадии становления. По крайней мере, пока. Причины низкого взаимного товарооборота во многом объясняются проблемами афганского рынка. Среди них высокие финансовые риски, разрушенная промышленная инфраструктура. Тем не менее, перспективы двустороннего сотрудничества есть. И в ближайшее время его можно значительно активизировать, довести до уровня потенциала двух стран, – отмечает глава белорусского государства.

Александр Лукашенко провел сегодня двустороннюю встречу с президентом этой исламской республики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Должен сказать вам несколько хороших добрых слов. Нам кажется, в Беларуси, и мы, видимо, недалеки от истины: после избрания нового президента в Афганистане наметился интенсивный процесс стабилизации, нормализации отношений разных политических, этнорелигиозных групп. И мы это приветствуем, мы очень болеем, переживаем за вас в силу многих причин. Мы очень рады, что, несмотря на ту несчастную войну, которую нам с вами пришлось пережить (мы не скрываем, на этой войне были и наши белорусы), мы не ожесточились, мы спустя десятилетия перевернули эту страницу истории и выстраиваем новые наши отношения. Поэтому у нас есть некая обязанность помогать афганскому народу в восстановлении народного хозяйства, сделать все для того, чтобы в Афганистане люди жили хорошо, потому что вы занимаете стратегическое положение в Азии. И без Афганистана ни туда, и ни сюда. Невозможно ни проехать, ни осуществлять транзит, и так далее, особенно между севером и югом, где расположены гигантские государства с гигантскими запасами сырья.

Афганистан в центре борьбы с современными угрозами – наркотрафик, террористические угрозы – все они проходят через вашу страну. Поэтому все должны объединиться для того, чтобы укрепить Афганистан.

Развивать Беларусь планирует и сотрудничество с Ираном. В прошлом году взаимный товарооборот составил чуть больше 106 миллионов долларов. Эту цифру нужно увеличивать. И об этом говорилось не раз. К примеру, во время официальных визитов.

В Иране Александр Лукашенко был дважды, дважды в Синеокую совершались и ответные визиты. Нынешний же президент исламской республики на посту с 2013.

Дипломатия Хасана Роухани следует простому правилу: внешняя политика развивается в том направлении, которое обеспечивает политические и экономические интересы государства. В то же время республика старается по-новому выстроить отношения cо своими партнерами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас вами давние дружеские отношения. И мне кажется, что Иранская сторона ни по одному из вопросов, которые мы с вами обсуждали, по которым договаривались, не может предъявить нам претензий, потому что мы всегда свято чтили и соблюдали наши договоренности. Я хочу вам сказать, что так будет и впредь. Мы с вами пережили весьма сложные времена в наших отношениях, которые были связаны отнюдь не с Ираном и Беларусью, а с внешними претензиями, санкциями, давлениями. Мы это период прожили, прошли успешно. Я поздравляю вас с теми успехами, которые на международной арене осуществляет Иран. Я очень рад, что эти переговоры, которые проходят, перспективы хорошие открываются – связано с новым президентом Ирана. Мы очень надеемся на углубление нашего сотрудничества.

В отличие от белорусско-иранских отношений, визитов на высшем и парламентских уровнях Беларуси и Монголии пока не было. А ведь у двух стран схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня.

Валерий Брылев, помощник президента Республики Беларусь:

Монгольский президент предложил несколько путей развития наших отношений – это сборочные производства, продолжение покупок нашей техники, сотрудничество в области образования – монгольская сторона хотела бы, чтобы их студенты учились у нас, это область сельского хозяйства и другие.

О том, что сегодня государства не могут быть довольны существующим уровнем взаимодействия, шла речь на двусторонней встрече лидеров двух стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне представилась возможность с вами повстречаться и обсудить перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы не можем быть довольны тем уровнем сотрудничества между нашими государствами. У нас очень похожие люди – трудолюбивые, добрые, у нас есть, чем торговать. Думаю, нам бы нужно было организовать на уровне правительств солидные группы, которые бы изучили и представили нам несколько направлений сотрудничества, вплоть до конкретных проектов. Я знаю, что мы поставляем вам большегрузных автомобили. Это хороший проект, мы готовы его развивать, наполнять конкретным содержанием, но этого мало. Надо идти дальше.

Цахиагийн Элбэгдорж, президент Монголии:

У двух государств есть много возможностей для активизации сотрудничества. Мы хорошо знаем белорусские тракторы, самосвалы, автомобили БелАЗ. В прежние времена в каждой семье был холодильник «Минск», а скотоводы широко использовали мотоциклы «Минск». Монголия - одна из тех азиатских стран, где хорошо знают белорусскую продукцию. Кроме того, Беларусь и Монголия схожи. Мы страны, не имеющие выхода к морю, не обладающие ядерным оружием, мы почти одновременно перешагнули к рыночной экономике, находимся между крупными державами. Беларусь и Монголия - равноправные партнеры.

От повестки двусторонней к международной. Президент также принял сегодня участие во встрече лидеров БРИКС c главами приглашенных государств.

В парадном холле «Конгресс-Холла» Александра Лукашенко встречает лично Владимир Путин. Кстати, в свое время именно российская сторона выступила инициатором создания объединения БРИКС. И уже в 2006 на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, вновь по инициативе российского президента, состоялась первая встреча в таком, новом формате.

Изначально в союз объединялись четыре государства. Лишь на третьем году существования группы, в 2011, к ней присоединилась Южная Африка. Сегодня БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, страны крупные и быстро развивающиеся, которые могут обеспечить рост мировой экономики. И на дальнейшее развитие сотрудничества страны, несомненно, настроены.

Что и говорить, объединения крупные. Общая численность стран Шанхайской организации сотрудничества – около полутора миллиардов человек. Это четвертая часть планеты. Совокупное население стран группы БРИКС и того в два раза больше. Цифры внушительные. А это еще раз подчеркивает важность и влиятельность государств, входящих в объединения.

Участие же Беларуси в саммитах этого года, несомненно, откроет новые перспективы сотрудничества и позволит еще раз заявить о нашей стране на международной арене.