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Александр Лукашенко: У нас есть обязанность помогать афганскому народу в восстановлении народного хозяйства

09 июля 2015 13:22
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Новости России. Главные политические новости этого дня приходят из Уфы. Столица Башкортостана принимает сразу два крупных международных саммита – БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц проводят переговоры в узком и расширенном составах.

Насыщенный график и у главы Беларуси. Александр Лукашенко уже провел несколько двусторонних встреч. Так, во время переговоров с президентом Афганистана белорусский лидер заявил о намерении в самое ближайшее время придать новый импульс сотрудничеству двух стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Должен сказать вам несколько хороших добрых слов. Нам кажется, в Беларуси, и мы, видимо, недалеки от истины: после избрания нового президента в Афганистане наметился интенсивный процесс стабилизации, нормализации отношений разных политических, этнорелигиозных групп. И мы это приветствуем, мы очень болеем, переживаем за вас в силу многих причин. Мы очень рады, что, несмотря на ту несчастную войну, которую нам с вами пришлось пережить (мы не скрываем, на этой войне были и наши белорусы), мы не ожесточились, мы спустя десятилетия перевернули эту страницу истории и выстраиваем новые наши отношения. Поэтому у нас есть некая обязанность помогать афганскому народу в восстановлении народного хозяйства, сделать все для того, чтобы в Афганистане люди жили хорошо, потому что вы занимаете стратегическое положение в Азии. И без Афганистана ни туда, и ни сюда. Невозможно ни проехать, ни осуществлять транзит, и так далее, особенно между севером и югом, где расположены гигантские государства с гигантскими запасами сырья.

Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что Афганистан находится в центре борьбы с современными угрозами. Речь в первую очередь о терроризме и наркотрафике.

По мнению президента Беларуси, все страны, чьи лидеры находятся сегодня в Уфе, крайне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был сильным государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Афганистан

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