Перспективы белорусско-европейских отношений и участие нашей страны в международных саммитах обсудили 10 сентября Александр Лукашенко и Владимир Макей

Новости Беларуси. Перспективы белорусско-европейских отношений и участие нашей страны в международных саммитах. Эти темы обсудили 10 сентября на рабочей встрече Президент Александр Лукашенко и Министр иностранных дел Владимир Макей.

Речь шла о подготовке к ноябрьскому заседанию Высшего Евразийского экономического совета, перспективах создания Евразийского союза. Как отметил президент, важнейший вопрос – подготовка к заседанию глав государств СНГ, которое пройдет в Минске 25 октября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно, серьезно к этому готовимся. Я думаю, Дворец Независимости к этому времени закончен, для того чтобы провести этот крупный форум Беларуси там, в этом месте. Какие проблемы в связи с этим? Поскольку времени осталось не очень много. Насколько мы готовы к проведению, в том числе организационно? Главное – это позиция глав государств. Все ли проинформированы, все ли будут на этом саммите? Ну, и другие вопросы в связи с этим.

Затем западное направление – другой саммит. В ноябре Восточное партнерство, да?

Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

Так точно, в ноябре.

Александр Лукашенко:

На каком уровне мы находимся? Принципиальная их позиция недоизвестна. Мы не отступаем от этой позиции. Что в связи с этим происходит там, на западном направлении? Действительно, там смена власти в 14-м году, выборы в Европарламент. Скорее всего, новые люди придут и в Еврокомиссию. Поэтому сейчас какова ситуация за год до выборов в Европейский парламент?

Ну, и Россия. Какие у нас проблемы с Российской Федерацией? Вы с Лавровым встречались, в контакте находитесь. И другие вопросы международной повестки дня, в том числе и Сирия и, прежде всего, наши люди в Сирии, наши граждане. Мы должны, конечно же, исходить из того, что своих людей мы должны оттуда забрать в этот критический период. Будет там война, не будет, тем не менее, люди – это главное. Но всем мы должны предложить вернуться на родину. Снова потом вернутся, если все стабилизируется.

Глава внешнеполитического ведомства также проинформировал Президента о предстоящих визитах за рубеж и внешнеэкономической деятельности государства. В центре внимания – развитие сотрудничества с Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей:

Президент был проинформирован также о состоянии и перспективах наших отношений с Европейским союзом, с Соединенными Штатами Америки и в целом с нашими европейскими партнерами. Главное, что должно лежать в основе наших отношений – это откровенный, открытый, искренний диалог. Мы готовы к тому, чтобы двигаться навстречу друг другу, исходя из того, что отношения должны строиться на равноправной абсолютно добрососедской конструктивной основе.