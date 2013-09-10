Эшелоны с российскими военнослужащими и техникой продолжают прибывать в Беларусь

Новости Беларуси. «Запад-2013». Подготовка к совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2013» входит в завершающую фазу. К местам проведения условных боевых действий начали прибывать эшелоны с российской военной техникой. Белорусские военнослужащие уже выдвинулись к местам проведения масштабных учений и ждут своих российских коллег для совместного решения поставленных задач.

Небольшой посёлок Поречье сегодня напоминает прифронтовой городок. На местную станцию прибывают эшелоны с военной техникой. Буквально в нескольких километрах отсюда находится полигон, где будут проходить военные учения «Запад-2013».

Леонид Касинский, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь:

Войска западного оперативного командования совершили марш комбинированным способом в места выполнения задач учений на три полигона - Барановичский, Гожский и Брестский. В целом войска разместились, в настоящий момент проходят мероприятия по боевому слаживанию взводов, расчётов, экипажей.

Если белорусские военнослужащие уже разместились на полигонах, то их российские коллеги только начинают прибывать. Сегодня к месту проведения учений доставили десятки тяжёлых военных грузовиков и гусеничную технику. Разгрузка заняла несколько часов.

Игорь Пытин, командир 2-го ремонтно-восстановительного батальона Вооруженных сил Российской Федерации:

Доехали замечательно без происшествий. Очень обрадовала погода, уезжали, у нас шли дожди, грузились под дождём, сюда приехали - прекрасная погода. Сразу настроение поднялось. Мы очень плотно взаимодействовали на Глуховицком полигоне. Поэтому, я думаю, общий язык мы найдём и совместными усилиями будем выполнять поставленные задачи.

На ряду с военнослужащими вооружённых сил в совместных учениях будут задействованы и силы территориальной обороны. Уже из запаса призвано более 800 человек. На сегодняшний день их главная задача - оборудование лагерей на полигонах.

Владимир Соболевский срочную службу отслужил ещё 12 лет назад. В войсках противовоздушной обороны он обслуживал дизельную электростанцию. Полученные тогда навыки пригодились и сегодня. На сборы он пришёл сам, ведь принимать участие в таких масштабных учениях, для него большая честь.

Владимир Соболевский, начальник электростанции 250-го отдельного батальона охраны Вооруженных сил Республики Беларусь:

Вспоминаем всё, что проходили раньше, получается вроде бы. Стараемся обеспечить надёжное электроснабжение лагеря… Коллектив, ребята все проходили службу на дизельных электростанциях, по этому работу они знают. Так же вспоминают как и я. Некоторые недавно закончили службу, по этому знают даже больше чем я.

До начала активной фазы учений осталось около двух недель. За это время, говорят резервисты, и воинскую специальность можно вспомнить, и навыки в огневой подготовке усовершенствовать. Поэтому все как один утверждают, что с поставленной задачей справятся на отлично.

Напомним, масштабные манёвры продлятся с 20 по 26 сентября. Учения развернутся как на территории нашей страны, так и в России. В Беларуси будут задействованы 6 полигонов - Брестский, Гожский, Осиповичский, Обуз-Лесновский, Борисовский и Домановский.

В соседней стране военные расположатся в Калининградской области. Всего «Запад-2013» соберет около 13 тысяч участников. Они отработают действия боевой техники новых образцов: беспилотных летательных аппаратов белорусского производства, современных систем связи и навигации.

В Бресте 10 сентября встретили последний эшелон 20-й гвардейской общевойсковой армии. Всего численность группировки на Брестском полигоне превысит 2,5 тысячи человек. Будет задействовано более 200 единиц техники. В активную фазу учения вступят 20 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сычевой, командир 2-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Российской Федерации:

Личный состав прибыл на территорию Республики Беларусь с подъёмом. Каждый военный нашей дивизии, каждый офицер, сержант, солдат, прапорщик – они чувствуют это. Они уже получили заряд той энергии, той бодрости. Они постоянно находятся в состоянии мысли о том, что здесь было в годы Великой Отечественной войны. Это накладывает свій отпечаток и на поведение личного состава, и на их моральный дух.