В Совете Республики 10 сентября обсуждали белорусско-латвийские отношения

Новости Беларуси. В межпарламентской рабочей группе рассмотрели разные направления сотрудничества – от экономики до туризма. Теперь все предложения проработают и в следующий раз обсудят уже на встрече в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Рубикс, председатель парламентской группы Саэйма Латвийской Республики по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь:

Есть и вам что предложить во всех сферах – и в экономике, и в социальной политике. Есть и нам что рассказать, показать, чем похвастаться. Поэтому обмен на таком уровне очень положительный и показывает наше отношение. Так как мы соседи, это очень хороший, позитивный знак для всех окружающих, для той же Европы. Показать, что мы сотрудничаем и заинтересованность есть с обеих сторон.