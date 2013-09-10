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В Совете Республики 10 сентября обсуждали белорусско-латвийские отношения

10 сентября 2013 11:14
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Новости Беларуси. В межпарламентской рабочей группе рассмотрели разные направления сотрудничества – от экономики до туризма. Теперь все предложения проработают и в следующий раз обсудят уже на встрече в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Рубикс, председатель парламентской группы Саэйма Латвийской Республики по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь:
Есть и вам что предложить во всех сферах – и в экономике, и в социальной политике. Есть и нам что рассказать, показать, чем похвастаться. Поэтому обмен на таком уровне очень положительный и показывает наше отношение. Так как мы соседи, это очень хороший, позитивный знак для всех окружающих, для той же Европы. Показать, что мы сотрудничаем и заинтересованность есть с обеих сторон.

# Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество # Артур Рубикс

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