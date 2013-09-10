Голосование в Сенате США по резолюции, разрешающей применение силы в Сирии, перенесено на неопределенный срок

Новости США. Тайм-аут по Сирийскому вопросу. Голосование в Сенате США по резолюции, разрешающей применение силы в отношении арабской республики, перенесено с 11 сентября на более поздний срок. Конкретные даты пока никто не называет.

Впрочем, сейчас в Америке многое неопределенно. И поддержит ли Конгресс идею нанесения удара по Сирии или нет – этот вопрос на данный момент уходит уже на второй план. Главное сегодня: как поступит американский президент в случае отказа законодателей поддержать его намерения о проведении военной операции. Пока Барак Обама такого решения не принял.

Разъяснить свои планы относительно Сирии лидер США собирается 10 сентября. Вечером он выступит с обращением к американскому народу, который все меньше поддерживает воинственные намерения. Согласно последнему опросу, число тех, кто солидарен с идей Белого дома всего 16%. Похоже, сказывается многолетний и далеко не позитивный опыт иракской и афганской кампаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.