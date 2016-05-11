Главный редактор портала «Global Independent Analytics» Джошуа Тартаковский в «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

В программе «Простые вопросы» – главный редактор международного независимого информационно-аналитического портала «Global Independent Analytics» Джошуа Тартаковский (США).

Здравствуйте, мистер Тартаковский. Большое спасибо за ваше время на это интервью. В первую очередь, хотелось бы получить максимально свежий взгляд на Минск. Это ваш первый визит в Беларусь?

Джошуа Тартаковский, главный редактор международного информационно-аналитического портала «Global Independent Analytics» (США):

Да, это мой первый визит.

Каково ваше мнение о Минске, Беларуси. И, пожалуйста, без всяких комплиментов.

Джошуа Тартаковский:

Я постараюсь не уходить в комплименты, но вообще белорусы – это очень образованные люди, очень организованные и мирные.

Мой первый вопрос о финансовом кризисе. Когда мы говорим о мировом финансовом кризисе, имеем дело с большим количеством мифов. Самая широкая аудитория легко верит наиболее невероятным вещам в первую очередь. Например, в то, что текущий кризис – это искусственно созданный процесс и управляемый. Как вы считаете: это так или все же это ситуация, которая наступила в силу ряда очевидных ошибок.

Джошуа Тартаковский:

Я бы сказал, что в прошлом промышленность Запада была очень работоспособной. Но сегодня они не предоставляют такого высокого уровня дохода, как раньше. Поэтому большая часть американской экономики сейчас – это не экономика, основанная на реальном производстве. Она основана на словах и на развитии финансовой системы. Это нереальная экономика в правильном понимании этого слова. Поэтому к нам и пришел финансовый кризис 2008 года. Мы до сих пор не справились с его последствиями и не оздоровили экономику. Сегодня даже Китай сталкивается со спадом экономического развития. Значит, нам придется определенным образом пересмотреть наши экономические модели. И в такой ситуации

Беларуси необходимо обеспечивать себя самостоятельно до максимально возможного предела.

Необходимо найти хорошего торгового партнера, с которым будет сотрудничать на равных. Потому что в будущем мы, скорее всего, столкнемся с большим количеством конфликтов. Потому что подобные конфликты позволяют иметь больший уровень прибыли. А Беларуси необходимо укрепить экономику таким образом, чтобы зарубежные корпорации не захватили белорусские предприятия и их промышленную мощь.

Итак, сейчас многие политики и журналисты используют тезисы о том, что мировая финансовая система держится на долларах. Отсюда есть мнение о том, что те проблемы, которые возникают в Европе, это проявление желания Соединенных Штатов ослабить евро как валюту. Мы можем говорить о каком-то реально существующем противостоянии между евро и долларом, или это журналистские домыслы?

Джошуа Тартаковский:

Есть люди, которые реально считают, что в интересах Соединенных Штатов ослабить евро, поскольку Европейский союз стал слишком экономически развитым. Если мы посмотрим на историю американского доллара, то до 1970 года он был основан на золоте. У него был золотой эквивалент. Сейчас его эквивалент – нефть, поставляемая Саудовской Аравией. Если посмотреть на реальный долг США, который вряд ли когда-либо будет выплачен, скорее всего, американский доллар ждет коллапс. Но вместе с тем его постоянно поддерживают, только потому что для большинства людей жива идея о том, что американская экономика – это самая сильная экономика в мире. Хотя средний класс как таковой в США существенно сокращается. Поэтому я считаю, что

США намеренно пытается установить хаос в большинстве стран по всему миру.

Для того чтобы позиционировать экономику США как наиболее стабильную, как наиболее удобную экономику для инвестиций.

Да, но что по поводу евро? Мы, так или иначе, получаем информацию или домыслы о том, что кризис в Европе как раз создан в Соединенных Штатах.

Джошуа Тартаковский:

Давайте посмотрим на факты, которые не обсуждаются и не оспариваются. Мы знаем, что США заинтересованы сохранить целостность Европейского союза.

США не хотят, чтобы какая-либо из стран покинула Евросоюз.

Но, вместе с тем, многие боятся, что это может привести к дефолту в Греции, который автоматически отразится на Уолл-стрит. А также США боятся выхода Великобритании из состава Европейского союза по той же причине. Поэтому можно сказать, что в интересах США сохранить целостность ЕС, но при главенствующей роли США. Мы ведь уже видели, как Соединенные Штаты подтолкнули евро к тому, чтобы Евросоюз ввел санкции против России, хотя это было не в интересах Евросоюза. И сейчас мы видим, как Соединенные Штаты подталкивают Германию принять еще больше мигрантов, хотя это противоречит немецким интересам. Поэтому, на мой взгляд, Соединенные Штаты точно хотят, чтобы Евросоюз сохранился в целостности, но одновременно с этим США хотят контролировать Евросоюз. И, скорее всего, в Европейском союзе будет наблюдаться применение диктаторских мер, особенно против свободы слова. Поскольку экономика Евросоюза находится в кризисе и необходимо держать население в подчинении.

Как вы думаете, можно увидеть какие-то бизнес-интересы, исключительно финансовые интересы в желании интегрировать Украину в Евросоюз, или это только политика, какие-то шаги, направленные против России?

Джошуа Тартаковский:

Вообще-то там несколько вещей. Даже если рассматривать позицию Евросоюза принять Украину, чтобы ослабить Россию, это тоже в интересах Соединенных Штатов. И это экономические интересы. Фактически Евросоюз уничтожил экономики многих маленьких государств, которые присоединились к Евросоюзу.

Если Украина присоединится к Евросоюзу, то, скорее всего, мы увидим уничтожение национальной экономики

и даже вывоз полезных ископаемых из государства, а также разрушение промышленности, коррупцию в политических кругах страны и обеднение большей части населения. Также мы увидим снижение стоимости рабочей силы на предприятиях внутри Украины.

Вы знаете, для самой широкой аудитории нынешние экономические трудности в России и Беларуси связаны с ценой на нефть. Можно услышать мнение, что все это организовано с целью давления на Россию. Есть другая точка зрения, что цены не нефть – это процесс, который регулируется в Саудовской Аравии и в странах, которые экспортируют нефть. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

Джошуа Тартаковский:

Если посмотреть на страны, которые больше всего пострадали от низкой цены на нефть, - это Россия и Венесуэла. Я уже отмечал, что Саудовская Аравия поддерживает курс доллара США. И Саудовская Аравия и США работают очень тесно, когда дело касается экономики. Поэтому Саудовская Аравия никогда бы не приняла это решение самостоятельно, если бы оно не было согласовано с США. И низкая цена на газ и нефть дала возможность людям на Западе поверить, что экономика восстанавливается.

Объясните тогда, зачем Саудовской Аравии нужны такие цены на нефть?

Джошуа Тартаковский:

Когда дело касается краткосрочной перспективы, они проигрывают. Но если у других стран получится разрушить гегемонию США, восстановить свой уровень экономики, то доллар США не будет стоить так высоко. И тогда большая часть сбережений Саудовской Аравии, которые представлены в долларе, они просто упадут. Они утратят свою возможность влиять на рынок. Они потеряют большую часть своего богатства.

По вашему мнению, возможно ли создать финансовую систему, которая не зависела бы от доллара США? Такое мнение можно услышать в Китае, об этом говорят в Южной Америке и, естественно, в России.

Джошуа Тартаковский:

Это не только возможно – это необходимо.

Любая страна с независимой экономической моделью в итоге страдает от вторжения компаний США в той или иной мере.

И пока США сохраняет свою гегемонию в мире, конфликтов и войн будет становиться все больше по всему миру. Никто не может быть застрахован от них. Но для стран БРИКС главным является скоординировать и скооперировать экономики таким образом, для того чтобы большая часть инвестиций направлялась в реальный сектор, чтобы богатство не распродавалось. Поскольку большая часть того экономического развития, которое наблюдается в БРИКС, например, в Бразилии, это было вливание денег извне. Если вы посмотрите на ту же самую Бразилию, у нее есть все, она может обеспечивать себя самостоятельно. Все товары на бразильских рынках были сделаны в Бразилии. Нужно стать более самостоятельными экономически и обезопасить свою национальную валюту от спекуляций, для того чтобы спекуляции на Уолл-Стрит не могли уничтожить целую страну, даже в том случае, если нет реальной экономической активности. Может быть, я немного утрирую, но это как раз общий взгляд. Это большая проблема, потому что все страны БРИКС сталкиваются с попытками дестабилизировать их экономику со стороны Соединенных Штатов. Но, на мой взгляд, главный вызов странам БРИКС – это обеспечение занятости и нормальный уровень жизни и зарплат всех граждан. Даже если это будет значить минимальный или нулевой уровень экономического роста. Но, мне кажется, пришло время найти новую экономическую модель. Все соглашаются с тем, что нынешний экономический спад пока не показывает никаких признаков снижения. И, скорее всего, мы увидим большую конкуренцию за ресурсы и увидим больше конфликтов, потому что это приносит деньги сейчас.

Меня очень интересует ваше мнение как западного журналиста. На то, как меняется взгляд на Беларусь. Кто контролирует этот процесс? Почему вчера Беларусь – это диктаторское государство, и одним прекрасным утром – окей, это уже демократия? Кто контролирует это? Не может быть, чтобы это был один журналист, который взял и в один прекрасный день решил так сделать.

Джошуа Тартаковский:

Американские СМИ в большом количестве публикаций – все это принадлежит большому кругу людей. Именно они сегодня представляют Беларусь в качестве диктаторской страны, но завтра представят ее в виде демократии. И что им действительно нужно, это чтобы их компании захватили предприятия в Республике Беларусь. И если вы посмотрите сейчас ситуацию с Саудовской Аравией, то ее объявляют диктатурой, хотя раньше не объявляли, потому что им нужны были экономические ресурсы. То же самое применимо к Республике Беларусь. И населению необходимо быть начеку, потому что американцы не заявляют о Беларуси как о диктаторской стране. Это значит только то, что ее пытаются захватить, а ее экономику подчинить себе. Поэтому, на мой взгляд,

Президента Александра Лукашенко демонизировали, чтобы захватить контроль над правительством.

И для того чтобы обеспечить вхождение их компаний на рынок Республики Беларусь. Но сейчас они позиционируют его как политика с прагматическим мышлением для того, чтобы он смог к ним присоединиться. Беларуси необходимо в данный момент держаться своего единения с Российской Федерацией. И, на мой взгляд, Беларуси необходимо выиграть время, проводить небольшие переговоры, делать небольшие шаги для того, чтобы выиграть время, но при этом сохранить суверенитет страны, потому что внешнее вторжение будет опасно. И кроме того белорусам следует опасаться любых попыток мягкого внедрения во власть и оказывания влияния на происходящее в стране. Я был недавно на Кубе. И, находясь здесь, я вижу много общего в попытках сохранить суверенитет в стране, несмотря на громадное давление извне. Европейский союз сосредоточил свое внимание на Украине и на Турции. И они пытаются получить большую часть своего экономического роста именно оттуда. Поэтому я не думаю, что будет какая-то особенная кампания против Беларуси, за исключением тех случаев, когда остальные проекты провалятся. Однако если посмотреть на то, что экономика США сейчас в кризисе, им нужны большие прибыли. Беларуси необходимо опасаться внутренних беспорядков в стране и со стороны так называемых носителей демократии, которые просто пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и не выражают мнения большинства. Поэтому я рекомендовал бы сейчас занять ту же позицию, что занимает сейчас Куба – быть очень дружелюбными, но сохранять настороженность.

Ваша позиция сильно отличается от мнения большинства ваших коллег. Вас называют «агентом Кремля», возможно. Скажите, пожалуйста, почему ваша позиция сформировалась именно таким образом?

Джошуа Тартаковский:

Я тоже вырос в упрощенной среде среди упрощенной информации, которые пропагандируют американские медиа. И, когда я учился в университете США, у меня тоже был очень упрощенный подход. Но чем больше я путешествовал, тем больше я убеждался, что многие люди на Западе несчастны. А вместе с тем люди, проживающие в странах так называемых диктатур счастливы и сохраняют свою национальную культуру. Я действительно занимаю очень неудобную для многих позицию, но я считаю, что на данный момент путь США – это путь к разрушению всего мира. И это не касается американских граждан, потому что они точно так же обманываются действиями американского правительства. Все идет от правительства, которое работает на благо крупных корпораций. И это становится более явным. Даже сейчас, во время предвыборной кампании в США.