Передел власти в Сирии – попытка избежать третьей мировой войны? Мнение политолога

Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».
Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».
Андрей Лазуткин, политолог:
На наших глазах на месте Сирии появилась новая точка, которая может либо приблизить третью мировую войну, то есть блоковой конфликт вокруг Ирана, либо, наоборот, избежать ее, если все игроки – с одной стороны Глобальный Юг, с другой США – договорятся о мирном разделе сфер влияния.
За счет раздела Сирии каждый получит свое, и это, возможно, позволит избежать той самой большой войны на Ближнем Востоке, о которой так много говорят. Сложно сказать, как бы ситуация развивалась при Трампе и какие он до Сирии имел планы на Ближний Восток. Однако красной линией по всем выступлениям Трампа проходила война с Ираном. И, возможно, за прошедшие дни был разыгран сценарий, чтобы этой войны избежать.
Но если Асадом пожертвовали, то ради чего? Во-первых, силы, которые пришли к власти, нельзя назвать проамериканскими – пока что их признал только «Талибан». Во-вторых, на земле они воюют с курдами (а именно это главная американская сила в регионе, американцы помогают им контролировать добычу нефти). В-третьих, было заявлено, что боевиками якобы готовится противодействие Израилю на оккупированных Голанских высотах.
Кроме того, российским и иранским войскам боевики пообещали безопасные коридоры для выхода, хотя ранее это были две главные опоры Асада. Все это похоже на договоренности, и, как правило, такие договоренности заключают заранее, а не в процессе. То есть и Россия, и Иран имели контакты с сирийскими группировками.
Судя по переговорам в Катаре, Россия на второй неделе наступления видела, куда идет ситуация, и далее работала над тем, чтобы власть была передана какой-то определенной (то есть более выгодной для России) группировке. Видимо, это и есть сделка.
Тогда можно понять действия старой сирийской власти в последние дни. Премьер-министр остался в столице и выполняет мероприятия по передаче управления, а всему бывшему правительству Асада гарантирована безопасность. Так не происходит во время военных переворотов, можно вспомнить, как талибы жестоко расправились с Наджибуллой в Афганистане. И уж точно так гуманно не поступали во время гражданской войны в Сирии, когда ИГИЛ отрезал головы.
Поэтому вряд ли это предательство окружения Асада. Скорее, отдать власть в последние дни – это было поручение самого бывшего президента. Это объясняет мягкую развязку для российских военных баз и невступление в войну Ирана.
Интересно и то, что Асад устранился от заявлений и все это время участвовал в закрытых консультациях. Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина нет встреч с Башаром Асадом, а над посольством Сирии в Москве тогда же, в понедельник, был поднят новый флаг с зеленой полосой. И это говорит о том, что Россия тоже выполняет какую-то часть сделки и не собирается поддерживать асадовскую фракцию в гражданской войне. Скорее всего, новую власть Россия признает.
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