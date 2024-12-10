Передел власти в Сирии – попытка избежать третьей мировой войны? Мнение политолога

Андрей Лазуткин, политолог:

На наших глазах на месте Сирии появилась новая точка, которая может либо приблизить третью мировую войну, то есть блоковой конфликт вокруг Ирана, либо, наоборот, избежать ее, если все игроки – с одной стороны Глобальный Юг, с другой США – договорятся о мирном разделе сфер влияния.

За счет раздела Сирии каждый получит свое, и это, возможно, позволит избежать той самой большой войны на Ближнем Востоке, о которой так много говорят. Сложно сказать, как бы ситуация развивалась при Трампе и какие он до Сирии имел планы на Ближний Восток. Однако красной линией по всем выступлениям Трампа проходила война с Ираном. И, возможно, за прошедшие дни был разыгран сценарий, чтобы этой войны избежать.

Но если Асадом пожертвовали, то ради чего? Во-первых, силы, которые пришли к власти, нельзя назвать проамериканскими – пока что их признал только «Талибан». Во-вторых, на земле они воюют с курдами (а именно это главная американская сила в регионе, американцы помогают им контролировать добычу нефти). В-третьих, было заявлено, что боевиками якобы готовится противодействие Израилю на оккупированных Голанских высотах.

Кроме того, российским и иранским войскам боевики пообещали безопасные коридоры для выхода, хотя ранее это были две главные опоры Асада. Все это похоже на договоренности, и, как правило, такие договоренности заключают заранее, а не в процессе. То есть и Россия, и Иран имели контакты с сирийскими группировками.