Лукашенко о конфликте в Сирии: всё это в интересах Запада и американцев – главную роль играют там они

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. Президент уехал, власти практически нет. Пришли разные «колонны». И сейчас идет дележка власти. Кто-то кого-то повесил, кто-то кого-то убил, все это продолжается. Кто-то пытается цивильным показаться, что мы, мол, не боевики, смотрите, мы в гражданской одежде уже ходим. И так далее. Но в Сирии идет борьба основных игроков мировых. Американцы, Евросоюз, турки там – региональные, россияне завязаны и так далее. Начались эти разборки в свое время, и вот чем это закончилось. Поэтому вы видите, как это все разворачивается, как демонизируют глав государств. Мне это знакомо и вам тоже. У вас же тоже диктатор руководит страной. Хотя поймите, диктовать тогда можно, когда у тебя есть ресурс – ядерное оружие, «Орешники» в складах забиты и прочее.

Я прекрасно понимаю, что такое диктатура и что для этого надо. У нас для этого нет ресурса, в Сирии – тем более его не было. Какой он диктатор? Надо было сломать… Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. Главную роль играют там они. Вот пока получилось так. Я уверен, что оппозиционные эти силы, как их называют, какие бы они ни были, они с нами, с Россией отношения рвать не будут, они не идиоты.