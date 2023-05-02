Партию «Белая Русь» официально зарегистрировали в Министерстве юстиции

Новости Беларуси. Новая сила появилась на политическом поле нашей страны. Сегодня, 2 мая, Министерство юстиции зарегистрировало новую партию – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своей основной задачей объединение считает консолидацию общества и всех конструктивных сил, ориентированных на сотрудничество с властью и ее поддержку на всех уровнях.

Партия придерживается национальной стратегии развития белорусского государства, выражает свою готовность оказывать всяческую поддержку по сохранению безопасности и суверенитета нашей страны. Торжественная церемония вручения свидетельства о регистрации прошла в профильном ведомстве. Также министр юстиции вручил Олегу Романову и утвержденный Устав партии.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Сегодняшнее событие – это один из этапов реализации решений Всебелорусского народного собрания. Деятельность учредителей партии можно поставить как образец, ибо ими были выполнены все требования, которые заложены в законе «О политических партиях». При этом сделано это было быстро, оперативно. И подчеркивает ту значимость и роль, которую имеет на сегодня это общественное объединение.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Что касается предстоящей работы, то одна из них – это формирование нашего пула кандидатов в депутаты разных уровней. Я думаю, что в этом направлении мы будем работать очень напряженно, очень ответственно с тем, чтобы представители «Белой Руси» были в представительных органах Республики Беларусь и формировали повестку дня уже не только партии, но и всего белорусского общества.