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Партию «Белая Русь» официально зарегистрировали в Министерстве юстиции

02 мая 2023 10:47
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Новости Беларуси. Новая сила появилась на политическом поле нашей страны. Сегодня, 2 мая, Министерство юстиции зарегистрировало новую партию – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своей основной задачей объединение считает консолидацию общества и всех конструктивных сил, ориентированных на сотрудничество с властью и ее поддержку на всех уровнях. 

Партию «Белая Русь» официально зарегистрировали в Министерстве юстиции-1

Партия придерживается национальной стратегии развития белорусского государства, выражает свою готовность оказывать всяческую поддержку по сохранению безопасности и суверенитета нашей страны. Торжественная церемония вручения свидетельства о регистрации прошла в профильном ведомстве. Также министр юстиции вручил Олегу Романову и утвержденный Устав партии. 

Партию «Белая Русь» официально зарегистрировали в Министерстве юстиции-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси: 
Сегодняшнее событие – это один из этапов реализации решений Всебелорусского народного собрания. Деятельность учредителей партии можно поставить как образец, ибо ими были выполнены все требования, которые заложены в законе «О политических партиях». При этом сделано это было быстро, оперативно. И подчеркивает ту значимость и роль, которую имеет на сегодня это общественное объединение. 

Партию «Белая Русь» официально зарегистрировали в Министерстве юстиции-7

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»: 
Что касается предстоящей работы, то одна из них – это формирование нашего пула кандидатов в депутаты разных уровней. Я думаю, что в этом направлении мы будем работать очень напряженно, очень ответственно с тем, чтобы представители «Белой Руси» были в представительных органах Республики Беларусь и формировали повестку дня уже не только партии, но и всего белорусского общества. 

Партию «Белая Русь» официально зарегистрировали в Министерстве юстиции-10

В ближайших планах «Белой Руси» – открыть региональные отделения партии, а также провести заседание высшего политического совета. На нем будет утвержден ряд нормативных документов, регулирующих деятельность новой политической силы. Кроме этого, будет сформирована своеобразная дорожная карта дальнейшей работы объединения. 

# Белая Русь # Сергей Хоменко # Олег Романов # Фотофакт

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