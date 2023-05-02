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Вадим Елфимов: в Японии цветёт не только сакура, но и махровый милитаризм

02 мая 2023 06:41
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».  

Вадим Елфимов: в Японии цветёт не только сакура, но и махровый милитаризм-1

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. 

В Японии зацвела сакура. Это, конечно, хорошая новость. Как с этим не согласиться? В Хиросиме с 19 по 21 мая пройдет саммит «Большой семерки» – эта новость уже так себе. Зачем мировым заговорщикам встречаться там, где американцы уже однажды применили атомную бомбу? 

И еще новость: в Японии цветет не только сакура, но и пышным цветом цветет махровый милитаризм! 

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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