Вадим Елфимов: в Японии цветёт не только сакура, но и махровый милитаризм

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

В Японии зацвела сакура. Это, конечно, хорошая новость. Как с этим не согласиться? В Хиросиме с 19 по 21 мая пройдет саммит «Большой семерки» – эта новость уже так себе. Зачем мировым заговорщикам встречаться там, где американцы уже однажды применили атомную бомбу?

И еще новость: в Японии цветет не только сакура, но и пышным цветом цветет махровый милитаризм!