Вадим Елфимов: в Японии цветёт не только сакура, но и махровый милитаризм

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.
В Японии зацвела сакура. Это, конечно, хорошая новость. Как с этим не согласиться? В Хиросиме с 19 по 21 мая пройдет саммит «Большой семерки» – эта новость уже так себе. Зачем мировым заговорщикам встречаться там, где американцы уже однажды применили атомную бомбу?
И еще новость: в Японии цветет не только сакура, но и пышным цветом цветет махровый милитаризм!
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