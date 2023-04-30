​Что означает разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина? Оценил эксперт БИСИ

Многое в судьбе США решает Украина. Американское правительство тратит баснословные деньги на поддержку ВСУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По данным американского издания The Hill, с февраля 2022-го Вашингтон предоставил Киеву больше 30 миллиардов долларов. Хотя подавляющее большинство в парламенте поддерживает такую помощь, уже появляются признаки усталости, поскольку боевые действия, как ожидается, продолжатся минимум до 2024 года, говорится в статье. А если к власти придет Трамп, то он поспешит воплотить в жизнь свои предвыборные обещания и завершить боевые действия в Украине. Но пока нынешнее американское руководство делает все наоборот и игнорирует призывы к миру.

Ольга Коршун, СТВ:

На неделе поступил еще один сигнал в эту сторону. Он исходил из Пекина. В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским. Событие положительно оценили и в Москве, и в Киеве. В Вашингтоне не высказывались резко, но и большого энтузиазма по этому поводу не выражали. В целом в заявлениях Си Цзиньпина, прозвучавших во время разговора, прослеживаются несколько основных идей. В Китае считают, что переговоры – единственный выход из кризиса. Пекин также готов занять активную позицию в налаживании диалога между участниками конфликта и добиваться скорейшего прекращения огня. Чтобы подробно обсудить вопрос урегулирования кризиса, КНР направит в Украину и другие страны специального представителя.

Это выжимка из телефонного разговора, который продолжался около часа. Более детально предлагаю эту тему обсудить с экспертом Белорусского института стратегических исследований. На повестке телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. В экспертном сообществе обсуждается несколько версий, почему сейчас этот разговор состоялся. Некоторые говорят, что это связано с контрнаступом, который готовит Киев. Кто-то говорит, что Пекин хочет поднять свою роль на международной арене. Есть мнение, что этот разговор был нужен Западу, чтобы взять передышку, осмотреться и понять, как действовать дальше. А вы какой точки зрения придерживаетесь?

Анатолий Бояшов, эксперт Белорусского института стратегических исследований:

Я придерживаюсь точки зрения, что всего понемногу. Здесь есть внутриполитические задачи и у Владимира Зеленского, и у остальных политиков. Я бы сказал, что инициатива Украины по переговорам с Китаем – это подготовка к заседанию «Большой семерки» в Хиросиме, которое будет в мае. С 19 по 21 мая предварительно. «Большая семерка» – это основной финансовый инструмент Запада. Там происходит основной переговорный процесс по поводу санкционного давления на Россию, Китай, остальные дружественные России страны. Там происходит основной запрос и определение объемов военной техники, милитаризации Украины. И, с другой стороны, Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать для общественного мнения стран «Большой семерки», что он готов к мирному урегулированию и готов вести переговоры в том числе с Китаем. Но с учетом того, что в Хиросиме будет обсуждаться расширение санкционного режима, вплоть до введения запрета на экспорт в Россию, будут обсуждаться санкции против атомной энергетики. Все это будет завернуто в тематику ядерного нераспространения. Именно поэтому в Хиросиме происходит заседание «Большой семерки». Именно поэтому Владимир Зеленский делал акцент в разговоре с товарищем Си Цзиньпином на опасности ядерной эскалации и так далее. Здесь на фоне идет милитаризация Австралии, идет милитаризация Южной Кореи, подписание соответствующего соглашения с США. То есть здесь проблема уже на порядок выше. И именно поэтому перед звонком Владимира Зеленского он встречался в Киеве с премьер-министром Японии. Идет серьезная подготовка для расширения давления в рамках «Большой семерки» и подготовка к заседанию в Хиросиме.

Ольга Коршун:

Самая главная цель, к которой сегодня цивилизованный мир стремится, – наладить, перезапустить этот переговорный процесс. Шаг в эту сторону сделан или пока не надеяться? Анатолий Бояшов:

Пока надеяться рано, то, что этот разговор состоялся, это как минимум определение запросных позиций. С другой стороны, мы уже видели примеры, когда эти запросные позиции были определены. Это и переговоры в Беларуси, это нескончаемые переводы этих мирных переговоров то из Беларуси в Турцию, то из Турции в Нью-Йорк. То в рамках разных органов Организации Объединенных Наций. Здесь самое главное – насколько та или иная страна готова свои запросные позиции приводить в реальность. И здесь запросные позиции Украины – это в основном ультиматумы, несоответствие той объективной ситуации на поле боя, которая сейчас складывается. Поэтому то, что этот сигнал был, то, что этот разговор состоялся, это важный вклад, потому что в том числе и Беларусь очень заинтересована в мирном урегулировании этого конфликта. Насколько это будет шаг к действительному урегулированию, только покажет время. То, что эти контакты сейчас сделаны, это очень хорошо, но то, что в прошлом такого же рода переговоры были неуспешными, это очевидный факт. Ольга Коршун:

Вы уже затронули тему того, что переговорный процесс начинался в Беларуси. И наша сторона, как никакая другая, наверное, заинтересована в том, чтобы кровопролитие в Украине прекратилось. К этому призывал и наш Президент. Но его мирные месседжи на Западе не были услышаны. Я думаю, что их слышали, но не прислушались. Как вы считаете, стоит ли продолжать такие мирные инициативы и почему Запад их игнорирует?

Анатолий Бояшов:

Продолжать эти мирные инициативы стоит. Почему Запад игнорирует? Потому что в целом идет очень серьезный передел рынка, на Западе будут очень серьезные разделы. Например, сейчас оказывается очень серьезное давление и на Японию со стороны США, и на страны Европейского союза. То, что Минск выдвигает инициативы, это факт. С другой стороны, говорить о том, что нас не слышат, не приходится, потому что наши инициативы касаются не только заключения всеобъемлющего договора о неделимой безопасности. Это старая инициатива. Западные государства, конкретно США, от этой инициативы открыто отказались. Наши инициативы чуть шире, они касаются и того, что в Беларуси накоплен огромный багаж, огромный опыт и конкретная информация работы с Украиной, в регионе. Это было сделано еще в рамках Минских договоренностей. И поэтому наши инициативы слышат. Ими очень сильно интересуются, в том числе страны-члены, страны-наблюдатели ШОС, страны БРИКС. Например, в той же Индии к этому очень внимательно относятся и ученые, и исследователи, и аналитические структуры. Поэтому говорить о том, что нас не слышат, преждевременно. И наша задача, на мой взгляд, доносить эту позицию на всех фронтах, и на политическом, и на экспертном треке. Ольга Коршун:

Но пока в Украине продолжаются боевые действия. Это отражается на безопасности всего региона, и на безопасности Беларуси в том числе. Хотя наша страна не планирует вступать в вооруженные конфликты, белорусская армия готовится к различным силовым сценариям.

Это подтвердил и Александр Вольфович. Он заявил, что более миллиона человек встанут на защиту Родины в случае необходимости. Это КГБ, пограничники, тероборона, народное ополчение. А с 3 апреля по поручению главы государства в Беларуси проводится масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Основная цель мероприятий – определить, способна ли армия выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Замысел учений многогранен. У бойцов есть возможность продемонстрировать навыки применения разнородных сил и средств. В рамках учений каждый род войск выполняет свои задачи. Всего для маневров задействовали пять полигонов.