«Позиция Зеленского зверская!» Польский публицист предупредил Беларусь об опасности

В рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» известный польский публицист и блогер Томаш Грыгуч. Чэсныя еўрапейскія СМИ такого не покажут.

Томаш Грыгуч, публицист, писатель, блогер (Польша):

Я с Сувалок. Недалеко Белосток. Там много православных поляков и белорусов. Живем в мире. Даже студенты уходят на каникулы и в православные, и в католические праздники, такие как Рождество Христово и Пасха. С уважением относятся к разным конфессиям. И мы, католики-одноверцы, христиане, обеспокоены ситуацией в Украине. Это не по-человечески. Это настоящая война с верой. Позиция Зеленского зверская по отношению к простым прихожанам, обычным людям. С болью смотрим на все, что происходит. Евгений Пустовой, СТВ:

Вы упомянули слово «Зеленский». Насколько полякам нравится, что их президент встречается с клоуном, который ведет в пропасть свой народ и государство? Томаш Грыгуч:

Мы там живем под террором пропаганды, фикции. Но я благодарен возможности поговорить с вами. Дать интервью белорусскому телевидению. Поделится своим мнением. Огромная часть поляков и украинцев понимают, что это не является нормой. Как пан хорошо подчеркнул, имеем дело с актером, там разыгрывается театр абсурда. Да и в Варшаве так называемая власть проводит политику против Беларуси и России. Но это не Варшава. Это не Варшава. Это Америка. Я являюсь писателем и высказываю мнение определенной части польского общества. Говорю от имени поляков. Поэтому подчеркиваю, власти вынуждены исполнять договоренности.

Привет тем, кому жмут налоги в Беларуси. Долго обсуждали владельцы магазинов и частных лавочек. 20 % – это же не 3. А как бы вы отреагировали на прогрессивную шкалу европейскости? Чем больше капитал, тем больше ставка налогов. У нас все стабильно. Причем перепродавая, можно и поделиться. Да ладно, а как у соседей? В образцово показательной для бизнеса Польше. Куда идут налоги обычных фермеров, которых прям штурмуют даже украинские ракеты? А они еще за это платят. Да, американская демократия стоит дорого. Евгений Пустовой:

Отвечает ли режим Дуды интересам польского глубинного народа?

Томаш Грыгуч:

Несмотря на взгляды обычных поляков, реализуется определенная политика. Нет политики Польши на Востоке. Есть антипольские интересы. Мы вообще называем себя слугами Украины. И те налоги, которые платят поляки, идут в кошелек украинского президента. Наши власти делают все, чтобы Вашингтон позволил им еще четыре года побыть у власти. И какая демократия выбирает президента Польши? Совсем недавно в Вашингтоне хвалились, что мы, поляки, со своих налогов 50 миллионов злотых отдали Украине. Евгений Пустовой:

Не для украинцев – для Зеленского? Томаш Грыгуч:

Понятно. Дали оружие, дали деньги. Что Зеленский в Варшаве выкинул. Приехал к нам. Что он сказал? «Спасибо». Это ничего не стоит. Поляки в восторге от звезды Зеленского. Квинтэссенция этой политики – Польша служит интересам Америки. А обычным полякам держаться на плаву становится все сложнее. Раньше Зеленскому платили за выступление украинцы, теперь прям целые страны.

Евгений Пустовой:

Волынскую резню забыли? Мы в Беларуси Хатынь нет. Томаш Грыгуч:

Мы в Варшаве помним и белорусскую Хатынь. Лучшая часть нашего народа никогда не забудет тех событий. Никогда не забудет о зверствах бандеровцев. Зеленский свой визит в Польшу начал и так же закончил бандеровским приветствием. «Слава Украине. Героям слава». Нынешняя украинская политика основывается на тех же принципах. Но американцев, кончено, это не трогает. А вот поляки, которые поддерживают режим Дуды, начинают прозревать.

На плечах польских фермеров из Лодзи и бизнесменов из Варшавы ложится содержание подследственных Путило и компании. Это уж такая филантропия!

Томаш Грыгуч:

Я поляк, который любит свое Отечество, как пан любит Беларусь. И я желаю добра моему народу. Здравомыслящие поляки с негодованием относились к тому, что польские власти не подали руку помощи, когда у вас происходили эти мятежные события. Но опять же, это антибелорусские настроения со стороны Вашингтона. Честно говоря, было очень печально наблюдать, как люди идут на поводу фейковым новостям. Не мы, поляки, не патриоты Польши хотят обострения между нашими странами. Очень жаль, что нам приходиться отвечать за ту часть, которая действует против Беларуси или поддерживает украинские власти. И снова там американский след. Если говорить о Почобуте, то вы, белорусы, еще очень терпеливы, Президент Лукашенко, да, вы очень терпеливые в антибелорусских делах. Это же было невероятно, когда здесь в 20-м году сидели польские журналисты и принимали участие в мятеже. Очень повезло тем, кто поддерживает американскую политику, что они за свои действия не попались в Америке. Меры в их отношении были бы иными. Потому что вы вели себя очень терпеливо. И Варшава никогда не сделает шаг навстречу Минску. Потому что этим будет недоволен куратор из Вашингтона. Томаш Грыгуч в Минске как миротворец. Слишком большая напряженность у наших границ. Раньше, развивая трансграничное сотрудничество, говорили: между нами Буг, над нами Бог. Сейчас цифры говорят сами за себя. Томаш Грыгуч:

Конфликт может произойти по американскому сценарию. Польшу объединят с Украиной и странами Прибалтики. И втянут их в войну с Россией. И это будет не вопрос НАТО. Это будет вопрос между славянскими странами. И это новое геополитическое образование. Ему будет не хватать важной детали. Территории Беларуси. И якобы для восстановления исторических границ Речи Посполитой втянут и Беларусь. И это будет пропагандироваться как помощь братскому народу. Но это нужно не Варшаве. Это нужно Вашингтону. И это очень опасно не только для вас. Для всех народов нашего региона. Поэтому не следует удивляться, почему наш Президент и главнокомандующий появляется в военной форме. Больше меня радует, что такая фотография на аватарке польского писателя и блогера.