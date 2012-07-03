Парад в Минске 3 июля 2012: полная версия телетрансляции

Новости Беларуси. В Минске прошел Парад в День Независимости. Телеканал СТВ вел прямую трансляцию парада по этой ссылке. Самая полная версия телетрансляции парада в Минске 2012 размещена на этой странице. Парад в Минске 3 июля 2012: часть 2 - здесь размещены остальные фото парада.

Около 300 тыс. человек стали зрителями военного парада и спортивно-молодежного шествия в честь Дня Независимости в центре Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. В военном параде приняли участие более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 220 единиц техники, 32 самолета и вертолета. Флаги несли вертолеты «Ми-2» Центрального аэроклуба ДОСААФ. Управляли самолетами военные летчики из 50‑й смешанной, 61‑й истребительной, 116‑й гвардейской штурмовой авиационных баз, а также из 181‑й боевой вертолетной базы и 206‑го центра подготовки летного состава, сообщает www.ctv.by. Более 3 тыс. человек приняли участие в спортивно-молодежном шествии после военного парада.

С поздравлением на параде выступил президент Беларуси.

Александр Лукашенко:

Мы видим, что мир постоянно лихорадит. Трагическими спутниками человечества, в том числе и на современном этапе, являются войны и вооруженные конфликты. В этих условиях Беларусь принимает необходимые меры по созданию целостной и эффективной системы обороны страны, а Вооруженные Силы приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века.

Мы осуществляем военное строительство, направленное на повышение оборонного потенциала Союзного государства. Успешно функционирует совместная группировка войск России и Беларуси в Восточно-Европейском регионе, а для охраны воздушных границ создана единая система противовоздушной обороны.

Участие в нашем параде офицеров и солдат Вооруженных Сил России стало уже доброй традицией. Олицетворяя единство двух народов, сегодня в этом строю плечом к плечу с белорусскими военнослужащими стоят представители российской армии. Наши страны выражают твердую решимость обеспечить свою военную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами.

Мы знаем, что сейчас, как правило, внешние угрозы проявляются через внутренние источники. Но любые попытки посеять в нашей стране хаос, осуществить политические перевороты или некие "цветные революции" абсолютно бесперспективны.

Лукашенко поздравили с Днем Независимости российский и китайский лидеры. Поздравления поступили также от руководителей стран СНГ, императора Японии Акихито, президентов Вьетнама, Индии, Алжира, Швейцарской Конфедерации, Сербии, папы римского Бенедикта XVI.